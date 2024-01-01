Сколько стоит отремонтировать фонарь на электропикап Rivian R1T: шокирующая цифра

Как сообщает Carscoops, Rivian R1T известен своим дорогим ремонтом, благодаря уникальным запчастям, количество которых ограничено, а также сложностью выполнения работ по их замене.

Читайте также: Volkswagen Group и Rivian открыли первый завод

Недавно владелец еще одного электропикапа поделился подобной печальной историей на Reddit. Виновником повреждения фонаря стал небольшой бетонный столбик в гараже.

Водитель не заметил его, когда сдавал назад и от удара стекло фонаря треснуло. Также незначительные повреждения получило лакокрасочное покрытие дверцы багажного отделения.

Также интересно: Как выбрать полис автогражданки в 2025 году

Казалось бы, простая замена корпуса разбитого фонаря не может стоить несколько тысяч долларов. Несмотря на то, что повреждение кажется незначительным, его ремонт в авторизованном центра по обслуживанию Rivian обошелся владельцу во впечатляющие 7490 долларов.