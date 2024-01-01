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Сколько стоит отремонтировать фонарь на электропикап Rivian R1T: шокирующая цифра

Владелец пикапа Rivian R1T в США получил впечатляющий счет за ремонт разбитого фонаря. За эту работу дилер попросил почти столько же, сколько стоит хороший подержанный автомобиль.
Замена разбитого фонаря на Rivian R1T обошлась владельцу в невероятную сумму - Auto24

ФОТО: Rivian|

Rivian R1T

Даниил Северенчук
logo3 февраля, 14:30
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Как сообщает Carscoops, Rivian R1T известен своим дорогим ремонтом, благодаря уникальным запчастям, количество которых ограничено, а также сложностью выполнения работ по их замене.

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Недавно владелец еще одного электропикапа поделился подобной печальной историей на Reddit. Виновником повреждения фонаря стал небольшой бетонный столбик в гараже.

Водитель не заметил его, когда сдавал назад и от удара стекло фонаря треснуло. Также незначительные повреждения получило лакокрасочное покрытие дверцы багажного отделения.

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Казалось бы, простая замена корпуса разбитого фонаря не может стоить несколько тысяч долларов. Несмотря на то, что повреждение кажется незначительным, его ремонт в авторизованном центра по обслуживанию Rivian обошелся владельцу во впечатляющие 7490 долларов.

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