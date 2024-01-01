Скільки коштує відремонтувати ліхтар на електропікап Rivian R1T: шокуюча цифра

Як повідомляє Carscoops, Rivian R1T відомий своїм дорогим ремонтом, завдяки унікальним запчастинам, кількість яких обмежена, а також складністю виконання робіт з їх заміни.

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Нещодавно власник ще одного електропікапа поділився подібною сумною історією на Reddit. Винуватцем пошкодження ліхтаря став невеликий бетонний стовпчик в гаражі.

Водій не помітив його, коли здавав назад й від удару скло ліхтаря тріснуло. Також незначних пошкоджень зазнало лакофарбове покриття дверцят багажного відділення.

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Здавалося б, проста заміна корпусу розбитого ліхтаря не може коштувати декілька тисяч доларів. Попри те, що пошкодження здається незначним, його ремонт в авторизованому центру з обслуговування Rivian обійшовся власнику у вражаючі 7490 доларів.