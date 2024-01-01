Volkswagen тестирует новый электрический ID2 с внешностью Polo

Как отмечает Carscoops, на предыдущих шпионских снимках были прототипы ID.2, построенные на базе более крупного ID.3. В этот раз фотографы впервые поймали в кадре электромобиль с серийным кузовом. Однако, немецкий автопроизводитель скрыл дизайн новинки наклейками, чтобы замаскировать секретный электромобиль под существующий автомобиль VW, в данном случае Polo шестого поколения.

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В частности, решетка радиатора этого тестового автомобиля, а также передние и задние фары были изменены с помощью наклеек. Даже ручки задних дверей являются наклейками – настоящие ручки спрятаны в дверной раме над линией окон. Несмотря на это, под наклейками просматриваются характерные черты концепта ID.2all – горизонтальная задняя световая панель и крылья.

ID.2 – первый в семействе небольших электромобилей VW, будет построен на базе начальной версии платформы MEB для электромобилей. В отличие от существующих ID.3, ID.4 и ID.Buzz, имеющих задний привод, ID.2 и еще меньший ID.1 будут переднеприводными.

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Они также получат LFP-батареи, чтобы снизить начальную стоимость примерно до 25 000 евро и позволить Volkswagen конкурировать с рядом новых недорогих электромобилей, которые запускают в Европе его конкуренты. Также компания пообещала представить мощную версию ID.2, что станет серийной версией концепта ID.GTI.