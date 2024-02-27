Компанія Toyota презентувала дві спеціальні версії моделі GR Yaris: Ogier і Rovanperä, розроблені в тісній співпраці з чемпіонами Міжнародного чемпіонату світу з ралі команди Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Автомобілі будуть випущені в лімітованих версіях.

Інженери підрозділу Toyota Gazoo Racing співпрацювали з чемпіонами світу з ралі Себастьєном Ож'є та Каллє Рованперою, аби створити спеціальні високопродуктивні версії нового хот-хетча GR Yaris. Перелік змін, яким піддали автомобіль, справді великий.

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Перш за все поточне покоління GR Yaris отримало трициліндровий двигун з турбонаддувом об’ємом 1,6 літра, який тепер забезпечує ще більше потужності та крутного моменту й має показники в 280 к.с. й 390 Нм відповідно.

Одночасно зі збільшенням потужності двигуна було вжито заходів для забезпечення довговічності. Модифікація являє собою новий посилений клапанний механізм. Двигун обладнали новими полегшеними поршнями, а також було додано новий датчик тиску на впуску.

У Європі нова модель пропонується в єдиній специфікації «Circuit», яка включає покращену систему охолодження. Авто оснащене новим допоміжним радіатором для підвищення надійності, модифікованим повітрозабірником та розпилювачем інтеркулера.

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Двигун спеціальних версій GR Yaris працює в поєднанні з новою шестиступеневою механічною коробкою передач, а система повного приводу має різні режими налаштувань параметрів їзди.

Toyota GR Yaris Ogier Edition

Кузов Ogier Edition має спеціальне покриття Matt Stealth Grey і містить національний прапор Франції (батьківщини гонщика) на решітці радіатора та легкосплавні диски 18 розміру від BBS. Визначними деталями також є задній спойлер із вуглецевого волокна нового дизайну та пофарбовані в синій колір гальмівні супорти. До лівих і правих дверей додано наклейки Toyota Gazoo Racing, а на задніх дверях — логотип Ogier Edition. Салон оздоблено у кольорах Франції, звідки родом гонщик.

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Водночас видання Rovanperä Edition має унікальний режим Donut, створений спеціально для наймолодшого чемпіона WRC, який володіє високими навичками в дрифті. Авто також має унікальне оздоблення: ексклюзивну триколірну фарбу, нанесену у вигляді серії намальованих мотивів з лівреї дрифт-карів фінського гонщика.

Toyota GR Yaris Rovanperä Edition

На передні крила додано наклейки WRC, а на дверях і задньому бампері є наклейки Toyota Gazoo Racing і значок Rovanperä Edition на задніх дверях. Салон оздоблено у кольорах національного прапора батьківщини гонщика - Фінляндії.

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Обидві спеціальні версії будуть випущені в обмеженій кількості й незабаром почнуть продаватись в Європі. Вартість автомобілів також оголосять згодом.