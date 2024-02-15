Актуальне покоління компактного хетчбека було представлене ще у 2020 році. Рестайлінговий Yaris отримав новий дизайн та оновлену лінійку гібридних силових установок.

Головними оновленнями, які отримав Toyota Yaris є: нова гібридна установка, покращені системи безпеки, а також абсолютно нова цифрова мультимедійна система.

Нова силова установка з назвою “Hybrid 130” являє собою 1,5 літровий двигун, з більш потужним електродвигуном-генератором на 62 кВт. Загальна потужність гібридної установки склала 130 кінських сил.

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Toyota Yaris обладнаний цією гібридною установкою здатен розігнатися до 100 км/год за 9,2 секунди, при цьому виробник заявляє що показник витрати пального знизився до 3,9-4,3 л/100 км.

Інтер’єр автомобіля також суттєво оновили. Залежно від комплектації моделі встановлюється 7- або 12,3-дюймовий цифровий дисплей приладів водія. 12,3-дюймовий екран також отримав опцію персоналізації, тому кожен водій зможе налаштувати його так, як вважатиме за потрібне.

У новому Yaris також представлений останній мультимедійний пакет Toyota Smart Connect. Головний екран мультимедіа діагоналлю 10,5-дюймів дозволяє виконати налаштування автомобіля, а також надає доступ до голосового асистента та хмарного сховища.

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Модель обладнали новими системами пасивної та активної безпеки, зокрема: системою попередження про зіткнення, активною системою допомоги при водінні, системою екстренної зупинки, попередження про виїзд зі смуги руху та системою безпечного виходу з автомобіля.

Toyota Yaris GR Sport

Для клієнтів, яким потрібен більш спортивний стиль, існує комплектація GR Sport. Yaris GR Sport оснащений ексклюзивними 18-дюймовими легкосплавними дисками, передніми спортивними сидіннями з червоною оббивкою та декоративними швами, спортивними педалями, перфорованою шкірою оздоблення керма та значками GR на сидіннях, кнопці запуску та кермі.

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Toyota Yaris 2024 також отримав нову комплектацію - Premiere Edition. Вона є топовою комплектацією, й має найкращі специфікації. Комплектація пропонується виключно з новою гібридною установкою. Для Premiere Edition також доступний колір Platinum Pearl або Silver Metallic, а також новий Juniper Blue для інших моделей.