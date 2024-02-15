Актуальное поколение компактного хэтчбека было представлено еще в 2020 году. Рестайлинговый Yaris получил новый дизайн и обновленную линейку гибридных силовых установок.

Главными обновлениями, которые получил Toyota Yaris являются: новая гибридная установка, улучшенные системы безопасности, а также совершенно новая цифровая мультимедийная система.

Новая силовая установка с названием "Hybrid 130" представляет собой 1,5 литровый двигатель, с более мощным электродвигателем-генератором на 62 кВт. Общая мощность гибридной установки составила 130 лошадиных сил.

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Toyota Yaris оборудован этой гибридной установкой способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 секунды, при этом производитель заявляет, что показатель расхода топлива снизился до 3,9-4,3 л/100 км.

Интерьер автомобиля также существенно обновили. В зависимости от комплектации модели устанавливается 7- или 12,3-дюймовый цифровой дисплей приборов водителя. 12,3-дюймовый экран мультимедиа также получил опцию персонализации, поэтому каждый водитель сможет настроить его так, как посчитает нужным.

В новом Yaris также представлен последний мультимедийный пакет Toyota Smart Connect. Главный экран мультимедиа диагональю 10,5-дюймов позволяет выполнить настройки автомобиля, а также предоставляет доступ к голосовому ассистенту и облачному хранилищу.

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Модель оборудовали новыми системами пассивной и активной безопасности, в частности: системой предупреждения о столкновении, активной системой помощи при вождении, системой экстренной остановки, предупреждения о выезде из полосы движения и системой безопасного выхода из автомобиля.

Toyota Yaris GR Sport

Для клиентов, которым нужен более спортивный стиль, существует комплектация GR Sport. Yaris GR Sport оснащен эксклюзивными 18-дюймовыми легкосплавными дисками, передними спортивными сиденьями с красной обивкой и декоративными швами, спортивными педалями, перфорированной кожей отделки руля и значками GR на сиденьях, кнопке запуска и руле.

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Toyota Yaris 2024 также получил новую комплектацию - Premiere Edition. Она является топовой комплектацией, и имеет лучшие спецификации. Комплектация предлагается исключительно с новой гибридной установкой. Для Premiere Edition также доступен цвет Platinum Pearl или Silver Metallic, а также новый Juniper Blue для других моделей.