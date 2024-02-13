Toyota в Таиланде поделилась подробностями о модели Corolla Cross, которая предлагается в этом регионе мира.

Давайте подробнее рассмотрим, чем этот Corolla Cross отличается от знакомого нам кроссовера.

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Передняя скоба, хоть и похожа внешне на гибридную, имеет совсем другую панель. Большие вертикально ориентированные угловые вентиляционные отверстия расположены под обновленными фарами, добавляя спортивного вида лицу. Решетка с сетчатым рисунком здесь не так распространена, она сливается с кузовом под узкой полосой, соединяющей фары. Он также разделяет верхнюю панель и капюшон.

Это, кажется, степень внешних изменений, но стоит отметить, что этот стиль применяется к гибридным и традиционным моделям в Таиланде. В Северной Америке существуют заметные различия между комплектациями ICE и гибридными автомобилями, что заставляет нас задуматься, ли будущее кроссовера является единым стилем для всех.

Между тем внутри таиландской Corolla Cross получает доступный 12,3-дюймовый цифровой дисплей для водителя вместе с 10,1-дюймовым центральным сенсорным экраном. Лучшая доступная настройка в США – это 7-дюймовый дисплей для водителя, который предлагается только в топовых комплектациях XLE и XSE.

Возможные изменения силовой установки являются спорным вопросом, поскольку в Таиланде используется 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель Toyota в двух гибридных версиях и одной конфигурации с двигателем внутреннего сгорания. В Северной Америке Corolla Cross полагается на более крупный 2,0-литровый двигатель во всех применениях, обеспечивающий 196 лошадиных сил для гибридных моделей и 169 л.с. для традиционных.