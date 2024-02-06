Вопреки модным тенденциям Toyota не превратит бестселлер в "электричку".

Нынешний RAV4 пятого поколения в строю уже шесть лет. По данным инсайдеров, Toyota уже начала разработку следующей генерации кроссовера, которую планирует представить в 2026 году.

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Модель, пока известна под кодовым наименованием XA60, также уже известны некоторые подробности о новинке. Полностью электрической силовой установки в ее арсенале не будет, несмотря на тренды.

Toyota RAV4 в следующем поколении будет немного больше нынешнего. Длина составит примерно 4650 мм против 4600 мм у текущей модели. Другие габариты пока неизвестны, зато есть намек на дизайн: внешность кроссовера оформят в духе C-HR второй генерации с носовой частью hammerhead ("рыба-молот") и С-образными фарами.

По словам инсайдеров, в Toyota пока уверены, что говорить о тотальной электрификации рано. Зато инженеры работают над обновлением существующей линейки моторов, которые достанутся и новому RAV4: он сохранит двигатель внутреннего сгорания и PHEV-установку.

Прошлой осенью Toyota немного обновила RAV4. Бестселлер сделали комфортнее и дороже, улучшив версию Woodland Edition для любителей активного отдыха.