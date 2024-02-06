Всупереч модним тенденціям Toyota не перетворить бестселер на «електричку».

Нинішній RAV4 п'ятого покоління у строю вже шість років. За даними інсайдерів, Toyota вже розпочала розробку наступної генерації кросовера, яку планує представити у 2026 році.

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Модель, поки відома під кодовим найменуванням XA60, також вже відомі деякі подробиці про новинку. Повністю електричної силової установки у її арсеналі не буде, незважаючи на тренди.

Toyota RAV4 у наступному поколінні буде трохи більшим за нинішній. Довжина складе приблизно 4650 мм проти 4600 мм у поточної моделі. Інші габарити поки невідомі, натомість є натяк на дизайн: зовнішність кросовера оформлять у дусі C-HR другої генерації з носовою частиною hammerhead («риба-молот») та С-подібними фарами.

За словами інсайдерів, у Toyota поки впевнені, що говорити про тотальну електрифікацію зарано. Натомість інженери працюють над оновленням наявної лінійки моторів, які дістануться і новому RAV4: він збереже двигун внутрішнього згоряння та PHEV-установку.

Минулої осені Toyota трохи оновила RAV4. Бестселер зробили комфортніше та дорожче, покращивши версію Woodland Edition для любителів активного відпочинку.