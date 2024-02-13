Toyota у Таїланді поділилася подробицями про модель Corolla Cross, яка пропонується в цьому регіоні світу.

Давайте детальніше розглянемо, чим цей Corolla Cross відрізняється від знайомого нам кросовера.

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Передня скоба, хоч і схожа зовні на гібридну, має зовсім іншу панель. Великі вертикально орієнтовані кутові вентиляційні отвори розташовані під оновленими фарами, додаючи спортивного вигляду обличчю. Решітка із сітчастим малюнком тут не така поширена, вона зливається з кузовом під вузькою смугою, що з’єднує фари. Він також розділяє верхню панель і капюшон.

Це, здається, ступінь зовнішніх змін, але варто зазначити, що цей стиль застосовується до гібридних і традиційних моделей в Таїланді. У Північній Америці існують помітні відмінності між комплектаціями ICE та гібридними автомобілями, що змушує нас задуматися, чи майбутнє кросовера є єдиним стилем для всіх.

Тим часом всередині таїландської Corolla Cross отримує доступний 12,3-дюймовий цифровий дисплей для водія разом із 10,1-дюймовим центральним сенсорним екраном. Найкраще доступне налаштування в США – це 7-дюймовий дисплей для водія, який пропонується лише в топових комплектаціях XLE та XSE.

Можливі зміни силової установки є спірним питанням, оскільки в Таїланді використовується 1,8-літровий чотирициліндровий двигун Toyota у двох гібридних версіях і одній конфігурації з двигуном внутрішнього згоряння. У Північній Америці Corolla Cross покладається на більший 2,0-літровий двигун у всіх застосуваннях, що забезпечує 196 кінських сил для гібридних моделей і 169 к.с. для традиційних.