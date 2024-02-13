Toyota снова запускает производство Land Cruiser 300 несмотря на скандалы с двигателями. Также возобновят выпуск Land Cruiser 70 и Lexus LX.

Toyota нашла способ возобновить выпуск Land Cruiser 300. Автогиганту разрешили вернуть заводы к работе после скандала, связанного с фальсификацией данных о мощности дизельных двигателей, которые поставлял подрядчик Toyota Industries Corporation (TICO).

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Скандал вылился в расследование и остановку четырех заводов в Японии. Теперь же Toyota снова запускает конвейер в Есивари, но пока будут производить машины только на экспорт.

В Йосивари возобновится производство нового Toyota Land Cruiser 300, классического Land Cruiser 70, а также Lexus LX. Изначально планировалось возобновить сборку 1 февраля, но дату несколько раз переносили, остановившись на 13 февраля. А 26 февраля возобновится сборка некоторых моделей Daihatsu, "дочки" Toyota, а также Toyota Pixis Epoch и Pixis Van, а заодно Subaru Pleo Plus, Sambar и Sambar Truck.

Произведенные машины будут предназначены только для экспорта. Чтобы начать выпускать автомобили для домашнего рынка, Toyota еще должна получить одобрение министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. Это министерство проводит проверку на площадке TICO, откуда поставлялись "дизели".

В конце 2023 года выяснилось, что TICO подделывала данные о мощности во время испытаний двигателей. Масштаб нарушений оказался значительным: обнаружили в сумме 170 сфальсифицированных данных о более чем 60 моделях.

Сообщалось, что расследование будет широкомасштабным с проверками на местах, и по его итогу власти примут меры. Речь шла даже о том, что скандал с моторами может обернуться подрывом доверия к автопрому Японии.