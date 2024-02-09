В Европе становится все труднее позволить себе мощные автомобили. В последние годы не только автопроизводители подняли цены, но и правительства ввели огромные налоги в зависимости от количества выбросов углекислого газа.

В 2024 году Honda Civic Type R стоит колоссальные 88 560 евро в Нидерландах. Франция не является исключением, и Toyota GR Yaris – один из примеров.

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Математика начинается с 46 300 евро за обновленный горячий хэтчбек с шестиступенчатой механической коробкой передач. Но, это не главная проблема. Клиенты фактически заплатят двойную цену за парковку трехцилиндровой карманной ракеты в своем гараже. Потому что 1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом выбрасывает 190 граммов на километр по стандарту WLTP. Экологический налог составляет €45 990.

То есть тем, кто все еще заинтересован в покупке быстрого супермини, придется раскошелиться на 92 290 евро. По текущему обменному курсу это составляет чуть меньше 100 000 долларов. С автоматом – еще хуже. Toyota France предлагает восьмиступенчатую коробку передач GR Yaris за 48 800 евро. Поскольку CO 2 выбросы еще выше, если вы откажетесь от педали сцепления, при 210 г/км дополнительный налог составляет впечатляющие 60 000 евро. Это повышает конечную цену до 108 800 евро (примерно 117 300 долларов США).

Стоит отметить, что этот налог на выбросы во Франции резко вырос в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. Штраф в размере 45 990 евро за GR Yaris с механической коробкой передач в 2024 году составлял "только" 14 881 евро в 2023 году и 12 012 евро в 2022 году. Подобным образом налог на автоматическую модель в размере 60 000 евро в этом году составил 31 063 евро в 2023 году и 26 247 евро в 2022 году.

Во Франции люди, которые покупают автомобили с выбросом до 117 г/км, не должны платить дополнительный налог. Он начинается со 118 г/км с доплатой в 50 евро и продолжается дальше, вплоть до 60 000 евро для автомобилей с выбросом CO 2 194 г/км или выше.

Что касается других “веселых” автомобилей Toyota, вам лучше сесть. Налог на GR86 составляет 60 000 евро, в зависимости от того, покупаете вы модель с механической коробкой за 33 900 евро или автоматическую модель за 35 700 евро, поскольку уровень выбросов превышает 194 г/км. Это повышает конечную цену до 93 900 евро для первого и до 95 700 евро для последнего. Так, налог почти вдвое превышает цену автомобиля.

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Налог на выбросы Supra 2.0 составляет 4 543 евро, поэтому вместо 53 600 евро вы заплатите 58 143 евро. Шестицилиндровая модель начинается с 65 600 евро плюс налог в 28 413 евро, то есть 94 013 евро.

Драконовские налоги в странах Европейского Союза являются движущим фактором тенденции сокращения мощных авто. Это также причина, почему автопроизводители имеют агрессивные планы электрификации. ЕС планирует запретить продажу новых автомобилей, которые генерируют выбросы, с 2035 года.