У Європі стає все важче дозволити собі потужні автомобілі. Останніми роками не тільки автовиробники підняли ціни, але й уряди запровадили величезні податки залежно від кількості викидів вуглекислого газу.

У 2024 році Honda Civic Type R коштує колосальні 88 560 євро в Нідерландах. Франція не виняток, і Toyota GR Yaris – один з прикладів.

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Математика починається з 46 300 євро за оновлений гарячий хетчбек з шестиступінчастою механічною коробкою передач. Але, це не головна проблема. Клієнти фактично заплатять подвійну ціну за паркування трициліндрової кишенькової ракети у своєму гаражі. Тому що 1,6-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом викидає 190 грамів CO 2 на кілометр за стандартом WLTP. Податок за такий викид у Франції становить €45 990.

Тобто тим, хто все ще зацікавлений у покупці швидкого суперміні, доведеться розщедритися на 92 290 євро. За поточним обмінним курсом це становить трохи менше 100 000 доларів. З автоматом – ще гірше. Toyota France пропонує восьмиступінчасту коробку передач GR Yaris за 48 800 євро. Оскільки CO 2 викиди ще вищі, якщо ви відмовитесь від педалі зчеплення, при 210 г/км додатковий податок становить вражаючі 60 000 євро. Це підвищує кінцеву ціну до 108 800 євро (приблизно 117 300 доларів США).

Варто зазначити, що цей податок на викиди у Франції різко зріс у 2024 році порівняно з попередніми роками. Штраф у розмірі 45 990 євро за GR Yaris з механічною коробкою передач у 2024 році становив «лише» 14 881 євро у 2023 році та 12 012 євро у 2022 році. Подібним чином податок на автоматичну модель у розмірі 60 000 євро цього року становив 31 063 євро у 2023 році та 26 247 євро у 2022 році.

У Франції люди, які купують автомобілі з викидом до 117 г/км, не повинні платити додатковий податок. Він починається зі 118 г/км з доплатою в 50 євро і продовжується далі, аж до 60 000 євро для автомобілів із викидом CO 2 викиди 194 г/км або вище.

Що стосується інших “веселих” автомобілів Toyota, то вам краще сісти. Податок на GR86 становить 60 000 євро, незалежно від того, купуєте ви модель з механічною коробкою за 33 900 євро чи автоматичну модель за 35 700 євро, оскільки рівень викидів перевищує 194 г/км. Це підвищує кінцеву ціну до 93 900 євро для першого та до 95 700 євро для останнього. Так, податок майже вдвічі перевищує ціну автомобіля.

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Податок на викиди Supra 2.0 становить 4 543 євро, тож замість 53 600 євро ви заплатите 58 143 євро. Посилена шестициліндрова модель починається з 65 600 євро плюс податок у 28 413 євро, тобто 94 013 євро.

Драконівські податки в країнах Європейського Союзу є рушійним фактором тенденції скорочення потужних авто. Це також причина, чому автовиробники мають агресивні плани електрифікації. ЄС планує заборонити продаж нових автомобілів, які генерують викиди, з 2035 року.