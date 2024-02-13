Toyota знову запускає виробництво Land Cruiser 300 попри скандали з двигунами. Також відновлять випуск Land Cruiser 70 та Lexus LX.

Toyota знайшла спосіб відновити випуск Land Cruiser 300. Автогіганту дозволили повернути заводи до роботи після скандалу, пов'язаного із фальсифікацією даних про потужність дизельних двигунів, які постачав підрядник Toyota Industries Corporation (TICO).

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Скандал вилився у розслідування та зупинку чотирьох заводів у Японії. Тепер же Toyota знову запускає конвеєр в Есіварі, але поки що виготовлятимуть машини тільки на експорт.

У Йосіварі відновиться виробництво нового Toyota Land Cruiser 300, класичного Land Cruiser 70, а також Lexus LX. Спочатку планувалося відновити складання 1 лютого, але дату кілька разів переносили, зупинившись на 13 лютого. А 26 лютого відновиться складання деяких моделей Daihatsu, «дочки» Toyota, а також Toyota Pixis Epoch і Pixis Van, а заразом Subaru Pleo Plus, Sambar і Sambar Truck.

Вироблені машини будуть призначені лише для експорту. Щоб почати випускати автомобілі для домашнього ринку, Toyota ще має отримати схвалення міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму. Це міністерство проводить перевірку на майданчику TICO, звідки поставлялися «дизелі».

Наприкінці 2023 року з'ясувалося, що TICO підробляла дані про потужність під час випробувань двигунів. Масштаб порушень виявився значним: виявили в сумі 170 сфальсифікованих даних про більш ніж 60 моделей.

Повідомлялося, що розслідування буде широкомасштабним із перевірками на місцях, і за його підсумком влада вживе заходів. Йшлося навіть про те, що скандал із моторами може обернутися підривом довіри до автопрому Японії.