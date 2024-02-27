Компания Toyota презентовала две специальные версии модели GR Yaris: Ogier и Rovanperä, разработанные в тесном сотрудничестве с чемпионами Международного чемпионата мира по ралли команды Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Автомобили будут выпущены в лимитированных версиях.

Инженеры подразделения Toyota Gazoo Racing сотрудничали с чемпионами мира по ралли Себастьеном Ожье и Калле Рованперой, чтобы создать специальные высокопроизводительные версии нового хот-хэтча GR Yaris. Перечень изменений, которым подвергли автомобиль, действительно большой.

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Прежде всего текущее поколение GR Yaris получило трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 1,6 литра, который теперь обеспечивает еще больше мощности и крутящего момента и имеет показатели в 280 л.с. и 390 Нм соответственно.

Одновременно с увеличением мощности двигателя были приняты меры для обеспечения долговечности. Модификация представляет собой новый усиленный клапанный механизм. Двигатель оборудовали новыми облегченными поршнями, а также был добавлен новый датчик давления на впуске.

В Европе новая модель предлагается в единой спецификации "Circuit", которая включает улучшенную систему охлаждения. Авто оснащено новым вспомогательным радиатором для повышения надежности, модифицированным воздухозаборником и распылителем интеркулера.

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Двигатель специальных версий GR Yaris работает в сочетании с новой шести ступенчатой механической коробкой передач, а система полного привода имеет различные режимы настроек параметров езды.

Toyota GR Yaris Ogier Edition

Кузов Ogier Edition имеет специальное покрытие Matt Stealth Grey и содержит национальный флаг Франции (родины гонщика) на решетке радиатора и легкосплавные диски 18 размера от BBS. Примечательными деталями также являются задний спойлер из углеродного волокна нового дизайна и окрашенные в синий цвет тормозные суппорты. К левым и правым дверям добавлены наклейки Toyota Gazoo Racing, а на задних дверях - логотип Ogier Edition. Салон отделан в цветах Франции, откуда родом гонщик.

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В то же время издание Rovanperä Edition имеет уникальный режим Donut, создан специально для самого молодого чемпиона WRC, который обладает высокими навыками в дрифте. Авто также имеет уникальную отделку: эксклюзивную трехцветную краску, нанесенную в виде серии нарисованных мотивов с ливреи дрифт-каров финского гонщика.

Toyota GR Yaris Rovanperä Edition

На передние крылья добавлены наклейки WRC, а на дверях и заднем бампере есть наклейки Toyota Gazoo Racing и значок Rovanperä Edition на задней двери. Салон украшен в цветах национального флага родины гонщика - Финляндии.

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Обе специальные версии будут выпущены в ограниченном количестве и вскоре начнут продаваться в Европе. Стоимость автомобилей также объявят позже.