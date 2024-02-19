Toyota Corolla остается одним из самых популярных автомобилей в мире. Актуальное XII поколение осталось самой успешной, а также самой продаваемой моделью Toyota в 2023 году.

Однако, актуальное поколение было анонсировано в 2018 году и обновлено в 2022 году, то же, скорее всего, вскоре компания Toyota представит XIII поколение модели. Тем более, что главный конкурент бренда – компания Honda, вскоре представит обновленные Civic 2025 и Civic Hybrid.

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Новость о возможной презентации новой Corolla заставили мастеров CGI-графики создать собственные вариации будущего автомобиля. И хоть компания Toyota еще не распространяла официальных изображений новинки, в сети уже есть много любительских рендеров.

Авторы YouTube-канала AutoYa поделились авторскими рендерами Toyota Corolla. По их мнению, новая генерация может появиться после Camry 2025 года и будет иметь только гибридную силовую установку, или компания также может добавить версию PHEV, как на Prius Prime.

Изображения, которые распространили AutoYa показывают как будет выглядеть новинка в кузове седан. На этот раз виртуальный художник создал удивительный рендер с фарами, вдохновленными Prius, Camry и Crown, а также несколько измененной задней частью от текущей модели.

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Видеоролик канала демонстрирует внешний вид дизайн-проекта – на этот раз с открытыми дверями, после чего идет сравнение старой и новой задней части, краткий обзор дизайна интерьера, а затем – демонстрация неофициальной палитры цветов.