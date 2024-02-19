Toyota Corolla залишається одним з найпопулярніших автомобілів у світі. Актуальне XII покоління залишилося найуспішнішою, а також найпродаванішою моделлю Toyota у 2023 році.

Проте, актуальне покоління було анонсовано у 2018 році та оновлено у 2022 році, то ж, скоріш за все, незабаром компанія Toyota представить XIII покоління моделі. Тим паче, що головний конкурент бренду – компанія Honda, незабаром презентує оновлені Civic 2025 та Civic Hybrid.

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Новина про можливу презентацію нової Corolla змусили майстрів CGI-графіки створити власні варіації майбутнього автомобіля. І хоч компанія Toyota ще не поширювала офіційних зображень новинки, в мережі вже є багато любительских рендерів.

Автори YouTube-каналу AutoYa поділились авторськими рендерами Toyota Corolla. На їхню думку, нова генерація може з’явитися після Camry 2025 року і матиме лише гібридну силову установку, або компанія також може додати версію PHEV, як на Prius Prime.

Зображення, які поширили AutoYa показують як буде виглядати новинка у кузові седан. Цього разу віртуальний художник створив дивовижний рендер з фарами, натхненними Prius, Camry та Crown, а також дещо зміненою задньою частиною від поточної моделі.

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Відеоролик каналу демонструє зовнішній вигляд дизайн-проєкту – цього разу з відкритими дверима, після чого йде порівняння старої та нової задньої частини, короткий огляд дизайну інтер’єру, а потім – демонстрація неофіційної палітри кольорів.