Майбутній електричний хот-хетч Volkswagen матиме потужність в 400 к.с.

Volkswagen анонсував майбутній ID.2 GTI за допомогою концепту на Мюнхенському автосалоні 2023 року, і новий звіт припускає, що його серійною версією буде потужний ID.2 R, розповідає Autocar. Німецький автовиробник розглядає ID.2 R як частину ширших зусиль з “вивчення потужності та потенціалу векторизації крутного моменту електродвигунів”.

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Повідомляється, що модель все ще не отримала схвалення, але вона може мати високотехнологічну тримоторну силову установку. Вона включатиме передній електромотор від концепції ID.2 GTI та ще два електромотори на задній осі. У звіті йдеться про те, що можна очікувати потужності близько 298 кВт (406 к.с.), що затьмарює 333 кінських сил у поточного Golf R.

Також зазначається, що хетчбек матиме зразкову керованість завдяки технології розподілу крутного моменту, контролю тяги та гальмування, а також динамічних режимів водіння. Попри те, що про автомобіль мало що відомо, варто очікувати унікального дизайну інтер'єру та екстер'єру у стилі R.

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Водночас базовий ID.2, схоже, близький до виробництва, адже шпигуни вже неодноразово помічали прототип електромобіля під час випробувань. Відомо, що серійний ID.2 пропонуватиметься виключно з переднім приводом та потужністю 166 кВт (226 к.с.), а також з запасом ходу до 450 кілометрів та ціною до 25 000 євро.