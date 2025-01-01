Volkswagen створив новий позашляховик Jetta

Для більшості людей назва Jetta пов’язана з седаном від Volkswagen, однак в Китаї з 2019 року Jetta існує як окремий бренд у рамках спільного підприємства FAW-Volkswagen. Як пише Carscoops, компанія готується розширити свою лінійку в Китаї за допомогою нових моделей.

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Однією з них буде середньорозмірний кросовер VS8, котрий матиме дизайн, що відрізняє його від усього, що Volkswagen пропонує на інших світових ринках. Компанія поділилась тизерами моделі, але її дизайн тримався в таємниці недовго, адже в мережу потрапили фотографії кросовера для Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Передня решітка радіатора позашляховика, мабуть, є родзинкою зовнішнього стилю. Вона пофарбована в тон кузова й акуратно простягається по всій передній панелі простим візерунком у вигляді перехресного штрихування. По обидва боки решітки розташовані фари, з'єднані тонкою світлодіодною панеллю. Внизу глянцеві чорні повітряні завіси додають сучасного штриха нижній частині переднього бампера.

Ззаду розташовані кутасті задні ліхтарі, світлова панель та бампер, який поєднує в собі акценти кольору кузова та чорного кольору, включаючи дві чорні області, які ідеально підійшли б для розміщення чотирьох вихлопних труб, але знизу нового Jetta, ймовірно, виходить лише одна вихлопна труба, адже модель має не дуже потужний двигун.

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Згідно з документами, VS8 має довжину 4629 мм, ширину 1851 мм та висоту 1624 мм, а колісна база становить 2631 мм. Він побудований на знайомій платформі MQB й оснащуватиметься 1,4-літровим двигуном TSI в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Точна дата запуску автівки в Китаї ще не підтверджена, хоча очікується, що VS8 надійде у продаж до кінця року.