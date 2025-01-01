Що у Бучі зробили з подарованими автівками

Там стануть у пригоді пікап Volkswagen Amarok та машина екстреної медичної допомоги на шасі Volvo Nilsson. Якщо про Amarok описи та фото у стрічці новин Авто24 зустрічаються часто, то про Volvo Nilsson XC90 D5 AWD у виконанні Ambulance інформація відсутня.

В пакетах гуманітарної допомоги такий спецтранспорт не часто зустрічається. Нині завдяки об'єднаним зусиллям Бучанської мерії, організації Rotary Club "Kyiv Capital" та подружжя благодійників зі Швеції Брітта та Пері Яннерстен карета буде служити армійським медикам.

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Звісно, це не фургон з групи LCV, в якому можна стоячи надавати допомогу пораненій чи покаліченій людині, салон тут не дуже високий, розрахований на перевезення одного лежачого, одного сидячого та одного супровідного медика. Ще одне місце є попереду біля водія. Вантажність сприятлива - 506 кг. Це при власній вазі 2644 кг.

Фото: Бучанська міськрада

"Швидка" має габаритні розміри 5950 мм завдовжки, 1958 мм завширшки і 2265 мм заввишки. В складках місцевості невеличка висота допомагає маскуванню й сприяє непомітності. Щоправда, до армійців передано карету медичної допомоги в цивільній колористиці. Останнє під питанням.

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Якщо вона буде працювати безпосередньо зоні бойових дій на маршрутах до стабілізаційного пункту, а тут повний привід і таке може бути, то їй дадуть камуфляжне фарбування.

Фото: Бучанська міськрада

Втім, на обслуговуванні тилових госпіталів такі машини також необхідні – доставляти поранених від залізничних станцій до лікувальних закладів чимось також потрібно.

З такою роботою карети справляться на відмінно – дизельний двигун Volvo D5 потужністю 235 к.с. та привід 4х4 (AWD) вивезуть навіть лісовою дорогою десь з далекої від обстрілів залізничної станції. По автомагістралі це взагалі метеор – сотню тримає легко.