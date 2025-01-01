Что в Буче сделали с подаренными автомобилями

Там пригодятся пикап Volkswagen Amarok и машина экстренной медицинской помощи на шасси Volvo Nilsson. Если об Amarok описания и фото в ленте новостей Авто24 встречаются часто, то о Volvo Nilsson XC90 D5 AWD в исполнении Ambulance информация отсутствует.

В пакетах гуманитарной помощи такой спецтранспорт не часто встречается. Сейчас благодаря объединенным усилиям Бучанской мэрии, организации Rotary Club "Kyiv Capital" и супругов-благотворителей из Швеции Бритта и Пери Яннерстен карета будет служить армейским медикам.

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Конечно, это не большой фургон из группы LCV, в котором можно стоя оказывать помощь раненому или покалеченному человеку, салон здесь не очень высокий, рассчитан на перевозку одного лежачего, одного сидячего и одного сопровождающего медика. Еще одно место есть впереди у водителя. Грузоподъемность благоприятная - 506 кг. Это при собственном весе 2644 кг.

Фото: Бучанский горсовет

"Скорая" имеет габаритные размеры 5950 мм в длину, 1958 мм в ширину и 2265 мм в высоту. В складках местности небольшая высота помогает маскировке и способствует незаметности. Правда, к армейцам передана карета медицинской помощи в гражданской колористике. Последнее под вопросом.

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Если она будет работать непосредственно в зоне боевых действий на маршрутах до стабилизационного пункта, а здесь полный привод и такое может быть, то ей дадут камуфляжную покраску.

Фото: Бучанский горсовет

Впрочем, на обслуживании тыловых госпиталей такие машины также необходимы – доставлять раненых от железнодорожных станций в лечебные учреждения чем-то также нужно.

С такой работой кареты справятся на отлично – дизельный двигатель Volvo D5 мощностью 235 л.с. и привод 4х4 (AWD) вывезут даже по лесной дороге где-то из далекой от обстрелов железнодорожной станции. По автомагистрали это вообще метеор – сотню держит легко.