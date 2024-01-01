Скорые помощи на базе Mercedes-Benz преодолели 20 000 км на пути в Украину

Заокеанские друзья украинского народа донатили на машины, которые еще несколько месяцев назад работали в новозеландских службах неотложной медицинской помощи.

Новозеландцы и австралийцы не только выкупили технику, но и оплатили ее доставку в один из европейских портов, а уже оттуда – в Киев. Прибыли в основном кареты на шасси Mercedes-Benz Sprinter в различных модификациях и исполнении кузова.

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Для осуществления такой миссии благотворители создали проект "Дорога жизни". Дорога оказалась знаковой, хотя и длинной: от Новой Зеландии до Украины кареты по суше и водным транспортом преодолели почти 20 тысяч километров.

Дарение новозеландских карет скорой помощи армейским медикам в Киеве. Фото: Kyiv Post

Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ. Рекламная информация

"Они преодолели тысячи километров. Доехали до порта в Германии, оттуда мы их водителями доставили в Киев и сейчас они наконец здесь. Заняло это два месяца с подготовкой. С транспортировкой через порты, через моря и океаны", – рассказал о логистике соучредитель благотворительного фонда DAY BY DAY (День за днем) Алексей Цапенко.

Теперь автомобили пойдут во фронтовые и прифронтовые зоны. Правда, из этой партии три машины переданы на гуманитарные гражданские миссии – будут вывозить семьи из опасных районов Донецкой и Херсонской областей.