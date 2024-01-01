Швидкі допомоги на базі Mercedes-Benz подолали 20 000 км на шляху в Україну

Заокеанські друзі українського народу донатили на машини, які ще кілька місяців тому працювали в новозеландських службах невідкладної медичної допомоги.

Новозеландці та австралійці не лише викупили техніку, але й оплатили її доставлення в один з європейських портів, а вже звідти – до Києва. Прибули в основному карети на шасі Mercedes-Benz Sprinter в різних модифікаціях та виконанні кузова.

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Для здійснення такої місії благодійники створили проєкт "Дорога життя". Дорога виявилася знаковою, хоча й довгою: від Нової Зеландії до України карети по суші та водним транспортом подолали майже 20 тисяч кілометрів.

Дарування новозеландських карет швидкої допомоги армійським медикам у Києві. Фото: Kyiv Post

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

"Вони подолали тисячі кілометрів. Доїхали до порту в Німеччині, звідти ми їх водіями доставили до Києва і зараз вони нарешті тут. Зайняло це два місяці з підготовкою. З транспортуванням через порти, через моря і океани", – розповів про логістику співзасновник благодійного фонду DAY BY DAY (День за днем) Олексій Цапенко.

Тепер автомобілі підуть у фронтові та прифронтові зони. Щоправда, з цієї партії три машини передано на гуманітарні цивільні місії – вивозитимуть сім'ї з небезпечних районів Донеччини та Херсонщини.