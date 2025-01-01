Volkswagen обігнав Tesla Cybercab і вивів своє роботаксі на четвертий рівень автопілотажності

VW Group в сегменті спільного використання автомобілів зробила суттєвий крок вперед і вже практично готова до постачання такої техніки на ринок. До ладу доводяться окремі системи, відшліфовується програмне забезпечення та вписуються відповідні алгоритми.

Як зазначає Dewaalautogroep, автономні фургони будуть постачатися з усім необхідним для їх експлуатації пакетом, включаючи комплект датчиків, повну сертифікацію та платформу автономного водіння Mobility-as-a-Service (AD MaaS), яка дозволяє операторам надзвичайно швидко розгортати таксі.

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Технологічна "донька" Volkswagen Group компанія Moia все подаватиме клієнту в зазначеному комплексному пакеті, який включає екосистему програмного забезпечення та сервіси для операторів сервісів автономної мобільності. Таким чином, MOIA пропонує як державним, так і приватним постачальникам послуг мобільності комплексний пакет для швидкого, безпечного та масштабованого запуску автономних сервісів.

На передньому плані роботаксі на базі подовженої версії електровена від Volkswagen Moia. Фото: Moia

Гамбург стане відправною точкою, де з 2026 року впровадять сталу автономну мобільність у великих масштабах, з подальгим розширенням по Європі та США. Це – своєрідний крок Volkswagen Group до світового технологічного лідерства в автомобільній промисловості.

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"Міста, муніципалітети та оператори автопарків тепер можуть просто та надійно пропонувати автономну мобільність усім. Наші безпілотні шатли є частиною інтегрованого комплексного пакета, що складається з передових технологій, привабливого автопарку, інтелектуального управління автопарком та орієнтованої на клієнта системи бронювання. Цей комплексний пакет контролюється з центрального джерела та може бути швидко масштабований до розміру повноцінного автопарку", – пояснює Олівер Блум, генеральний директор Volkswagen Group

Менеджери VW Group планують розпочати процедуру проходження повної сертифікації ID. Buzz AD для автономної роботи в Європейському Союзі та Сполучених Штатах. Машина вийшла високотехнологічною. В її комплектації щонайменше 27 датчиків, включаючи 13 камер, дев'ять лідарів та п'ять радарів.

Схема розміщення сенсорів, датчиків та камер на роботаксі ID. Buzz AD. Інфографіка: Moia

За чинним класифікатором роботаксі відповідає всім вимогам SAE Level 4 для автоматизованих транспортних засобів. В цей набір входить дистанційний нагляд та безпечне поводження з крайніми випадками. Автопілот четвертого рівня є передостаннім в класифікації, всього ж їх п'ять.

Для порівняння, всі автомобілі Tesla, що продаються сьогодні, все ще вважаються автомобілями рівня Level 2, тобто вони завжди потребують нагляду водія.

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За безпекою пасажирів слідкуватиме штучний інтелект, а для екстрених випадків передбачені тривожні кнопки зв'язку з оператором та системою SOS. Розробники обіцяють інтуїтивно зрозумілий інтерфейс: наприклад, відкрити двері можна буде за допомогою смартфона, проте деталі реалізації поки що не озвучено.

Фото: Moia

Новинка створена на базі подовженої версії популярного електровена. Програмна платформа, що керує автономними транспортними засобами VW, використовує штучний інтелект для відстеження автопарку в режимі реального часу, автоматичної допомоги пасажирам та безперешкодної інтеграції в теперішні додатки для спільного використання автомобілів.

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У фургоні ID. Buzz AD є чотири місця для пасажирів і одне – для водія. Однак ніхто не сидітиме за кермом, коли автомобіль здійснює громадські поїздки. Також там, де раніше було переднє пасажирське сидіння, є багажна полиця.

Фото: Moia

У Сполучених Штатах Uber у партнерстві з Volkswagen Group of America протягом наступного десятиліття розгорне тисячі безпілотних робовенів ID. Buzz. Перше впровадження розпочнеться в Лос-Анджелесі, а перший повноцінний комерційний автопарк запрацює наступного року.

У Європі MOIA має послугу спільного використання автомобілів у німецьких містах Ганновер та Гамбург.