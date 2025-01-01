Volkswagen обогнал Tesla Cybercab и вывел свое роботакси на четвертый уровень автопилотажности

VW Group в сегменте совместного использования автомобилей сделала существенный шаг вперед и уже практически готова к поставке такой техники на рынок. Пока же до нужного уровня надежности доводятся отдельные системы, отшлифовывается программное обеспечение и вписываются соответствующие алгоритмы.

Как отмечает Dewaalautogroep, автономные фургоны будут поставляться со всем необходимым для их эксплуатации пакетом, включая комплект датчиков, полную сертификацию и платформу автономного вождения Mobility-as-a-Service (AD MaaS), которая позволяет операторам чрезвычайно быстро разворачивать такси.

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Технологическая "дочка" Volkswagen Group компания Moia все будет подавать клиенту в указанном комплексном пакете, который включает экосистему программного обеспечения и сервисы для операторов сервисов автономной мобильности. Таким образом, MOIA предлагает как государственным, так и частным поставщикам услуг мобильности комплексный пакет для быстрого, безопасного и масштабируемого запуска автономных сервисов.

На переднем плане роботакси на базе удлиненной версии электровена от Volkswagen Moia. Фото: Moia

Гамбург станет отправной точкой, где с 2026 года внедрят устойчивую автономную мобильность в больших масштабах, с последующим расширением по Европе и США. Это – своеобразный шаг Volkswagen Group к мировому технологическому лидерству в автомобильной промышленности.

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"Города, муниципалитеты и операторы автопарков теперь могут просто и надежно предлагать автономную мобильность всем. Наши беспилотные шаттлы являются частью интегрированного комплексного пакета, состоящий из передовых технологий, привлекательного автопарка, интеллектуального управления автопарком и ориентированной на клиента системы бронирования. Этот комплексный пакет контролируется из центрального источника и может быть быстро масштабирован до размера полноценного автопарка", – объясняет Оливер Блум, генеральный директор Volkswagen Group

Менеджеры VW Group планируют начать процедуру прохождения полной сертификации ID. Buzz AD для автономной работы в Европейском Союзе и Соединенных Штатах. Машина получилась высокотехнологичной. В ее комплектации не менее 27 датчиков, включая 13 камер, девять лидаров и пять радаров.

Схема размещения сенсоров, датчиков и камер на роботакси ID. Buzz AD. Инфографика: Moia

По действующему классификатору роботакси соответствует всем требованиям SAE Level 4 для автоматизированных транспортных средств. В этот набор входит дистанционный надзор и безопасное обращение с крайними случаями. Автопилот четвертого уровня является предпоследним в классификации, всего же их пять.

Для сравнения, все автомобили Tesla, продаваемые сегодня, все еще считаются автомобилями уровня Level 2, то есть они всегда нуждаются в надзоре водителя.

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За безопасностью пассажиров будет следить искусственный интеллект, а для экстренных случаев предусмотрены тревожные кнопки связи с оператором и системой SOS. Разработчики обещают интуитивно понятный интерфейс: например, открыть дверь можно будет с помощью смартфона, однако детали реализации пока не озвучены.

Фото: Moia

Новинка создана на базе удлиненной версии популярного электровена. Программная платформа, управляющая автономными транспортными средствами VW, использует искусственный интеллект для отслеживания автопарка в режиме реального времени, автоматической помощи пассажирам и беспрепятственной интеграции в нынешние приложения для совместного использования автомобилей.

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В фургоне ID. Buzz AD есть четыре места для пассажиров и одно – для водителя. Однако никто не будет сидеть за рулем, когда автомобиль совершает общественные поездки. Также там, где раньше было переднее пассажирское сиденье, есть багажная полка.

Фото: Moia

В Соединенных Штатах Uber в партнерстве с Volkswagen Group of America в течение следующего десятилетия развернет тысячи беспилотных робовенов ID. Buzz. Первое внедрение начнется в Лос-Анджелесе, а первый полноценный коммерческий автопарк заработает в следующем году.

В Европе MOIA имеет услугу совместного использования автомобилей в немецких городах Ганновер и Гамбург.