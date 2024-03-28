Во Владимире на Волыни перед отправкой грузопассажирских микроавтобусов в войска волонтеры и армейские водители построили из машин огромный шеврон, который мог бы войти в Книгу рекордов Украины.

Для создания такой инсталляции было задействовано 37 микроавтобусов Volkswagen Transporter, которые у наших воинов получили уважительные названия "течики". Это производное от названия модели – Т4 и последующих модификаций VW Bus.

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Все эти машины после парадной инсталляции отправились в подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады. Задонатили, приобрели и подготовили эти быстрые и маневренные автомобили для армейцев благотворители из MK Foundation и Natus Vincere, Maincast и Official S.T.A.L.K.E.R.

Скриншот: Авто24

Микроатвобусы, о которых редакция Авто24 не раз писала, уже не впервые отправляются в 3-ю ОШБр. За два года российско-украинской войны благотворители из упомянутых выше сообществ передали этому военному соединению 118 автомобилей.

Скриншот: Авто24

В марте нынешнего года это уже второй такой крупный транспортный транш из "течиков" для Сил обороны. 1 марта MK Foundation отправил для подразделений 6-го пограничного отряда сразу 50 микроавтобусов Volkswagen Transporter.

Фото: MK Foundation

Тогда волонтеры также не удержались и на торжественную передачу вместе с водителями погранвойск построили из этих машин инсталляцию в виде стрелы копья. На сегодняшний день пограничникам служат 160 автомобилей упомянутого Фонда.

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Всего за время войны MK Foundation при содействии партнерских сообществ передал в войска Сил обороны 1208 автомобилей. Каждая отправленная защитникам машина перед этим сразу после приобретения проходит полное ТО и необходимый ремонт: техника (см. отзывы в видео внизу) для эффективного выполнения различных транспортных, снабженческих, эвакуационных и других задач должна быть надежной.