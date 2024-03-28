У Володимирі на Волині перед відправкою вантажно-пасажирських мікроавтобусів у війська волонтери та армійські водії побудували із машин величезний шеврон, який міг би увійти в Книгу рекордів України.

Для створення такої інсталяції було задіяно 37 мікроавтобусів Volkswagen Transporter, котрі у наших воїнів отримали поважливі назви "течики". Це похідне від назви моделі – Т4 та подальших модифікацій VW Bus.

Читайте також Ще кілька Volkswagen Transporter допоможуть захисникам пересуватись на фронті

Усі ці машини після парадної інсталяції відправилися у підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади. Задонатили, придбали і підготували ці швидкі та маневрові автомобілі для армійців доброчинці з MK Foundation та Natus Vincere, Maincast та Official S.T.A.L.K.E.R.

Скриншот: Авто24

Мікроатвобуси, про які редакція Авто24 не раз писала, вже не вперше відправляються до 3-ї ОШБр. За два роки російсько-української війни благодійники зі згаданих вище спільнот передали цьому військовому з’єднанню 118 автівок.

Скриншот: Авто24

У березні нинішнього року це вже другий такий крупний транспортний транш із "течиків" для Сил оборони. 1 березня MK Foundation відправив для підрозділів 6-го прикордонного загону відразу 50 мікроавтобусів Volkswagen Transporter.

Фото: MK Foundation

Тоді волонтери також не втрималися і на урочисту передачу побудували з цих машин інсталяцію у вигляді стріли списа. На сьогодні прикордонникам служать 160 автівок згаданого Фонду.

Читайте також Вживаний Volkswagen Transporter T4 – надійний помічник

Загалом за час війни MK Foundation при сприянні партнерських спільнот передав у війська Сил оборони 1208 автівок. Кожна відправлена захисникам машина перед цим відразу після придбання проходить повне ТО та необхідний ремонт: техніка (див. відгуки у відео внизу) для ефективного виконання різноманітних транспортних, постачальних, евакуаційних та інших завдань має бути надійною.