Volkswagen создал новый внедорожник Jetta

Для большинства людей название Jetta связано с седаном от Volkswagen, однако в Китае с 2019 года Jetta существует как отдельный бренд в рамках совместного предприятия FAW-Volkswagen. Как пишет Carscoops, компания готовится расширить свою линейку в Китае с помощью новых моделей.

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Одной из них будет среднеразмерный кроссовер VS8, который будет иметь дизайн, отличающий его от всего, что Volkswagen предлагает на других мировых рынках. Компания поделилась тизерами модели, но ее дизайн держался в тайне недолго, ведь в сеть попали фотографии кроссовера для Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Передняя решетка радиатора внедорожника, видимо, является изюминкой внешнего стиля. Она окрашена в тон кузова и аккуратно простирается по всей передней панели простым узором в виде перекрестной штриховки. По обеим сторонам решетки расположены фары, соединенные тонкой светодиодной панелью. Внизу глянцевые черные воздушные завесы добавляют современного штриха нижней части переднего бампера.

Сзади расположены угловатые задние фонари, световая панель и бампер, сочетающий в себе акценты цвета кузова и черного цвета, включая две черные области, которые идеально подошли бы для размещения четырех выхлопных труб, но снизу нового Jetta, вероятно, получается только одна выхлопная труба, ведь модель имеет не очень мощный двигатель.

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Согласно документам, VS8 имеет длину 4629 мм, ширину 1851 мм и высоту 1624 мм, а колесная база составляет 2631 мм. Он построен на знакомой платформе MQB и будет оснащаться 1,4-литровым двигателем TSI в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Точная дата запуска автомобиля в Китае еще не подтверждена, хотя ожидается, что VS8 поступит в продажу до конца года.