Volkswagen знімає свій флагманський кросовер Touareg з виробництва

Інсайдери Autocar повідомляють, що Touareg покине конвеєр вже наступного року. Це зробить нещодавно представлений Tayron найбільшим позашляховиком Volkswagen в Європі. Флагманський кросовер дебютував у 2002 році разом з оригінальним Porsche Cayenne. Рішення зняти з виробництва Touareg відображає зміну пріоритетів Volkswagen. Tayron позиціонується як дешевша альтернатива з ширшою привабливістю та тепер виконує значну частину ролі поточного флагмана.

Він вже продається на ключових світових ринках та пропонується як з двома, так і з трьома рядами сидінь, пропонує буксирувальну здатність 2500 кг у версії 2.0 TSI 4Motion та має більш універсальний салон. Оскільки розробку прямого наступника не планують, відхід Touareg знаменує собою кінець прагнення Volkswagen до виходу на преміальний ринок після 23 років. Поряд з Touareg, VW також вирішив вилучити у 2027 році електричний ID.5 зі своєї лінійки – купеподібного брата популярного ID.4.

Крім того, також Volkswagen розглядав можливість появи компактної, але практичної моделі електричного мінівена на базі платформи MEB, яка мала б стати наступником Touran. Однак, джерела, близькі до генерального директора Volkswagen Томаса Шефера, повідомили, що наразі модель не є пріоритетом, оскільки Škoda зараз розглядає таку модель як частину своєї майбутньої лінійки.

“Ми розглядали це, але ринок вимагає кросоверів та позашляховиків. Це напрямок, у якому ми зрештою вирішили рухатися”, – заявило неназване джерело журналістам Autocar. Рішення не продовжувати роботу над моделлю електричного мінівена частково пов'язане з тим, що інженерні потужності науково-дослідного центру Volkswagen у Брауншвейзі, Німеччина, вичерпані потенційно важливішими моделями, зокрема електричним Golf.