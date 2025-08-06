Зображення нового Volkswagen T-Roc “злили” в мережу

Як пише Carscoops, на кадрах помітно, що кросовер має революційний дизайн, натхненний Golf, з вузькими фарами та світловою смугою, що її поєднує. Також є характерний повітрозабірник з сітчастими акцентами, стримане облицювання та чорний контрастний дах.

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Задня частина майже вертикальна та має вузьку світлову панель, що нагадує новіші моделі, такі як Tiguan та Taos. Їх об'єднує обтічний бампер без вихлопних отворів. Як очікується, інтер’єр стане набагато сучаснішим та мінімалістичнішим, адже матиме нове кермо, окрему цифрову панель приладів та великим дисплеєм мультимедіа, як в ID.7.

Очікується, що T -Roc дебютує на Мюнхенському автосалоні на платформі MQB Evo. Це означає, що модель буде тісно пов'язана з останнім Golf, і вони, ймовірно, використовуватимуть однаковий асортимент силових агрегатів.