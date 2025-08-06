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Изображения нового Volkswagen T-Roc "слили" в сеть

Фотографии нового субкомпактного кроссовера Volkswagen попали в сеть накануне его премьеры в Мюнхене. Модель будет иметь эволюционный дизайн и минималистичный салон, если эти изображения правдивы.
Дизайн нового Volkswagen T-Roc раскрыли до премьеры: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Неофициальное изображение нового Volkswagen T-Roc

Данила Северенчук
logo6 августа, 17:00
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Как пишет Carscoops, на кадрах заметно, что кроссовер имеет революционный дизайн, вдохновленный Golf, с узкими фарами и световой полосой, что ее объединяет. Также есть характерный воздухозаборник с сетчатыми акцентами, сдержанная облицовка и черная контрастная крыша.

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Задняя часть почти вертикальная и имеет узкую световую панель, что напоминает новые модели, такие как Tiguan и Taos. Их объединяет обтекаемый бампер без выхлопных отверстий. Как ожидается, интерьер станет гораздо более современным и минималистичным, ведь будет новый руль, отдельную цифровую панель приборов и большим дисплеем мультимедиа, как в ID.7.

Ожидается, что T-Roc дебютирует на Мюнхенском автосалоне на платформе MQB Evo. Это означает, что модель будет тесно связана с последним Golf, и они, вероятно, будут использовать одинаковый ассортимент силовых агрегатов.

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