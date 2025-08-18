Volkswagen создал подписку на дополнительную мощность моторов для электромобилей: какая цена

Как пишет издание Auto Express, компания Volkswagen, похоже, подсмотрела подобное решение у BMW, которая хотела предложить платный подогрев сидений, но столкнулась с возмущением клиентов, и Mercedes-Benz, и Mercedes-Benz и Polestar, что уже предлагают опцию увеличения мощности у своих моделей.

Интересно, что Volkswagen утверждает, что хотя выбор улучшения производительности увеличивает чистую мощность на 27 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент - с 265 Нм до 310 Нм, это не влияет на запас хода. Клиентам доступны три вида подписок: бесплатный пробный период на месяц с последующим платным продлением, годовую подписку, или возможность приобрести ее на весь срок службы автомобиля.

Эти расходы составляют: 16,50 фунтов стерлингов в месяц, 165 фунтов стерлингов в год или 649 фунтов стерлингов за вечную подписку, что по сегодняшнему обменному курсу составляет $22,36, $211,41 доллара и 879 долларов соответственно. Для наглядности, начальная стоимость ID.3 Pro в Британии составляет около 50 000 долларов.

В своем заявлении компания отметила, что “стремление предложить клиентам большую мощность не является чем-то новым – исторически многие бензиновые и дизельные автомобили предлагались с двигателями одинакового размера, но с возможностью выбора более мощного. Традиционно они занимают высокие позиции в модельном ряду, имеют лучшие характеристики и более высокую цену”.

Кроме того, пока неизвестно, что произойдет, если владельцы самостоятельно “взломает” программное обеспечение, чтобы бесплатно разблокировать дополнительную мощность. Вполне вероятно, это приведет к потере гарантии, или, возможно, к судебному иску со стороны Volkswagen. Сейчас официального ответа от немецкого автопроизводителя все еще нет.