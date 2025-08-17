Тест-драйв CUPRA Formentor VZ: генератор адреналина

Внешность обновленного Formentor не оставляет шансов остаться незамеченным. Вроде и изменения незначительные в по сравнению с “дорестом”, но теперь эта CUPRA выглядит еще агрессивнее.

У Formentor теперь "акулий" заостренный нос Shark Nose, треугольные матричные фары, другой бампер, колесные диски с бронзовым декором, глянцевые вставки на арках колес и бамперах. А матовый цвет Century Bronzo еще больше акцентирует взгляд на резких гранях, которые подтверждают взрывной характер автомобиля.

Кстати в Украине презентовали CUPRA Terramar

С кормы обновленный Formentor отличается от предшественника подсвеченным логотипом CUPRA и сплошной LED-полосой. Эти элементы выдают настоящее световое шоу. Сначала засвечивается логотип, а затем лучи расходятся в стороны, к задним фонарям. Завораживает!

Мир техно-комфорта

Внутри – продолжение спортивного настроения. Сиденья, выглядящие как геймерские и держат в поворотах лучше некоторых друзей в жизни. Кожа, алькантара, мягкий пластик с контрастной прострочкой, амбиентная подсветка ... Все выглядит очень современно, технологично и удобно. Интересно, что часть сидений изготовлена из переработанных материалов!

Больше информации о CUPRA Formentor

Конечно, привлекает внимание огромный, 12,9-дюймовый экран мультимедийки. Интерфейс быстрый, интуитивный, символы большие и контрастные. Apple CarPlay, Android Auto, беспроводная зарядка - положил телефон и забыл, где именно, потому что он просто исчез в этом техно-комфорте.

Другая деталь – подсвеченный слайдер регулировки громкости или температуры. Он встречается на моделях VW Group не впервые, однако во многих случаях к его эргономике были вопросы. На этот раз нет – пользоваться интуитивно легко.

Система Sennheiser с 12 динамиками – это не просто "еще один аудиобренд". Это действительно звучит. Объемно, глубоко, с классным басом. Конечно, лучше слушать не радио, а стриминговые сервисы со смартфона.

Есть еще куча мелочей: черный потолок с люком (он открывается также сенсорным слайдером), диодные подсветки, сенсорные кнопки, масса USB-C, даже сабвуфер, спрятанный в докатку. В автомобиле чувствуется, что инженеры не просто ставили "галочки", а действительно хотели, чтобы все это работало слаженно и на удовольствие владельца.

Какое сегодня настроение?

CUPRA Formentor предлагает несколько режимов движения – Comfort, Performance, Individual, Off-road, и, конечно же, CUPRA. Изменять их можно не только на центральном дисплее, но и с помощью специальной кнопки на руле под левую руку. Кстати, заводится авто тоже такой кнопкой, только она под правую руку. Не всегда удобно, особенно когда руль повернут, но это просто отличие от других авто – привыкнуть можно.

В каждом из режимов движения поведение машины меняется до неузнаваемости. В комфорте он мягкий, тихий, почти не замечает ям – то есть как у автомобиля, который выдает себя за обычный семейный кроссовер. Амортизаторы DCC знают свое дело! Ребенок в кресле не проснется, жена сможет услышать, почему новая сумочка пока ей не нужна.

В режиме Performance настройка становится жестче, переключения передач быстрее, а руль – острее. Педаль акселератора похожа на "Тесловскую": прикоснулся – и ты уже на 120. Но со вкусным звуковым воспроизведением. А в режиме CUPRA... ну, это совсем другая песня. Жена поймет, что деньги на сумочку вылетели в трубу... Выхлопную. Причем очень эффектно.

В этом режиме меняется звук выхлопа, и в салон проникает моторная симфония: звук двигателя врывается в салон, коробка отстреливает передачи, выхлоп – рычит как хищник. При перегазовках чувствуется отстрел, как в заряженных Audi RS... Это не просто динамика - это шоу на колесах. Даже не нажимая до конца педаль, ты чувствуешь, как машина тянет вперед. И ты не совсем едешь... скорее мчишься.

А ведь есть еще режим Drift! За него однозначно придется продать пол гардероба. Машина позволяет становиться боком как на мокром, так и на сухом асфальте, но при этом все контролирует. Впрочем, ограничителя удовольствия нет ни в одной комплектации, поэтому несколько “баранок” – и задние шины доведены до состояния “сликов”! А тут колеса 19-е: приличные стоят от 10 тысяч гривен за штуку...

Выбрать собственный CUPRA Formentor из имеющихся на складе

Электронно-управляемые амортизаторы работают как надо. Их работа зависит от режимов езды: от мягкой до спортивной жесткости. Все настройки – двигателя, коробки, подвески, руля и звуковое сопровождение – кардинально меняют характер машины, от семейно-спортивной до бескомпромиссно-трековой. И все это в одном авто, не нужно покупать несколько разных!

VZ хорошо везет!

Хотя есть возможность приобрести экономичную дизельную версию, большинство украинцев выбирает VZ. На испанском VZ расшифровывается как Veloz, то есть “быстрый”. В ней мотористы VW AG двухлитровый турбодвигатель “разогнали” до 333 л.с. (было 310), при крутящем моменте 420 Нм (ранее – 400). Конечно, такую мощность и момент должен контролировать постоянный полный привод, система распределения момента и активный задний дифференциал.

Разгон до сотни – 4,8 секунды, а до 80 км/ч и вообще – 3,3! На обгонах эластичность тоже неплохая – с 80 до 120 километров за 8,5 секунды. Но эти цифры – не совсем про прямолинейное ускорение.

CUPRA с не меньшим азартом проходит повороты. Она вгрызается в траекторию. И в то же время – контролируемая. Поэтому водитель не боится. Он улыбается, потому что уверен в машине, как в себе. Не в последнюю очередь – благодаря тормозам Akebono с 37-сантиметровыми дисками, которые останавливают машину, словно вкопанную.

Кстати CUPRA всколыхнет автоиндустрию радикальным стилем своих моделей

Что не так?

Конечно, есть и недостатки. Например, шумоизоляция могла бы быть немного лучше – между 100 и 140 км/ч слышно шины. Но после 140... кажется, ты просто перестаешь обращать внимание. Возможно, это уже мозг говорит: "Хватит думать – наслаждайся".

А еще – пассажир жаловался на то, что ему нужно вручную настраивать сиденья – электропривода нет. Хотя он знает, кто в этом авто главный – у водителя есть все электрорегулировки.

Насчет аппетита, то он зависит от диеты. При равномерном движении по трассе, без особых ускорений, борткомпьютер показал 8,5 л на сотню. А уж если захотелось притопить, услышать звук отстрела передач, то вдвое большие показатели не вызывают вопросов – за удовольствие всегда надо платить. Причем лучше заливать сюда 98-й или даже “сотый". Тогда все будут довольны – и водитель, и машина.

Отсутствие проекции на лобовое – немного странно, учитывая ценник. Ведь он здесь на версию VZ начинается от 42 300 евро. Немало, причем некоторое оборудование в качестве опции – например, за тот же цвет матовый металлик просят 2156 евро, а за панорамную крышу – еще 1113 евро.

Конечно, можно взять дизельный Formentor за 33 194 евро, и выглядеть он будет почти так же. Вот только удовольствие от управления будет несколько иным...

Сформировать собственный CUPRA Formentor с помощью конфигуратора

Вердикт

CUPRA Formentor – это не компромисс. Это не еще одна "европейская альтернатива". Это абсолютно самостоятельный игрок. И если вы ищете машину, которая каждое утро будет вызывать желание запрыгнуть за руль – она перед вами.

Фото – Эдуард Первак