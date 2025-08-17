Тест-драйв CUPRA Formentor VZ: генератор адреналіну

Зовнішність оновленого Formentor не залишає шансів залишитися непоміченим. Ніби й зміни незначні в порівнянні з “дорестом”, але тепер ця CUPRA виглядає ще агресивніше.

У Formentor тепер "акулячий" загострений ніс Shark Nose, трикутні матричні фари, інший бампер, колісні диски з бронзовим декором, глянцеві вставки на арках коліс та бамперах. А матовий колір Century Bronzo ще більше акцентує погляд на різких гранях, які підтверджують вибуховий характер автомобіля.

До речі в Україні презентували CUPRA Terramar

З корми оновлений Formentor відрізняється від попередника підсвіченим логотипом CUPRA та суцільною LED-смугою. Ці елементи видають справжнє світлове шоу. Спочатку засвічується логотип, а потім промені розходяться в сторони, до задніх ліхтарів. Заворожує!

Світ техно-комфорту

Всередині – продовження спортивного настрою. Сидіння, що виглядають як геймерські та тримають в поворотах краще за деяких друзів у житті. Шкіра, алькантара, м’який пластик з контрастною прострочкою, амбієнтна підсвітка… Все виглядає дуже сучасно, технологічно та зручно. Цікаво, що частина сидінь виготовлена з перероблених матеріалів!

Більше інформації про CUPRA Formentor

Певна річ, привертає увагу величезний, 12,9-дюймовий екран мультимедійки. Інтерфейс швидкий, інтуїтивний, символи великі та контрастні. Apple CarPlay, Android Auto, бездротова зарядка — поклав телефон і забув, де він, бо він просто зник у цьому техно-комфорті.

Інша деталь – підсвічений слайдер регулювання гучності чи температури. Він зустрічається на моделях VW Group не вперше, однак в багатьох випадках до його ергономіки були питання. Цього разу немає – користуватись інтуїтивно легко.

Система Sennheiser з 12 динаміками – це не просто "ще один аудіобренд". Це дійсно звучить. Об'ємно, глибоко, з класним басом. Звичайно, краще слухати не радіо, а стрімінгові сервіси зі смартфона.

Є ще купа дрібниць: чорна стеля з люком (він відчиняється також сенсорним слайдером), діодні підсвітки, сенсорні кнопки, маса USB-C, навіть сабвуфер, захований у докатку. В автомобілі відчувається, що інженери не просто ставили "галочки", а справді хотіли, щоб усе це працювало злагоджено та на задоволення власника.

Який сьогодні настрій?

CUPRA Formentor має декілька режимів руху — Comfort, Performance, Individual, Off-road, і, звісно ж, CUPRA. Змінювати їх можна не лише на центральному дисплеї, але й за допомогою спеціальної кнопки на кермі під ліву руку. До речі, заводиться авто теж такою кнопкою, тільки вона під праву руку. Не завжди зручно, особливо коли кермо повернуто, але це ж така відмінність від інших авто – звикнути можна.

У кожному з режимів руху поведінка авто змінюється до невпізнання. У комфорті він м’який, тихий, майже не помічає ям — тобто як в автомобіля, який видає себе за звичайний сімейний кросовер. Амортизатори DCC знають свою справу! Дитина у кріслі не проснеться, дружина зможе почути, чому нова сумочка наразі їй не потрібна.

У режимі Performance налаштування стає жорсткішим, перемикання передач швидшими, а кермо – гострішим. Педаль акселератора схожа на «Теслівську»: доторкнувся — і ти вже на 120. Але зі смачним звуковим відтворенням. А в режимі CUPRA... ну, це зовсім інша пісня. Дружина зрозуміє, що гроші на сумочку вилетіли в трубу… Вихлопну. Причому дуже ефектно.

У цьому режимі змінюється звук вихлопу, і в салон проникає моторна симфонія: звук двигуна вривається в салон, коробка відстрілює передачі, вихлоп — гарчить, як хижак. При перегазовках відчувається відстрілювання, як в заряджених Audi RS… Це не просто динаміка — це шоу на колесах. Навіть не натискаючи до кінця педаль, ти відчуваєш, як машина тягне вперед. І ти не зовсім їдеш... швидше мчиш.

Але ж є ще режим Drift! За нього однозначно доведеться продати пів гардероба. Машина дозволяє ставати боком як на мокрому, так і на сухому асфальті, але водночас все контролює. Втім, обмежувача задоволення нема в жодній комплектації, тому кілька “бубликів” – і задні шини доведені до стану “сліків”! А тут колеса 19-ті: пристойні коштують від 10 тисяч гривень за штуку…

Вибрати власний CUPRA Formentor з наявних на складі

Електронно-керовані амортизатори працюють як треба. Їх робота залежить від режимів їзди: від м’якої до спортивної жорсткості. Всі налаштування – двигуна, коробки, підвіски, керма та звуковий супровід – кардинально міняють характер машини, від сімейно-спортивної до безкомпромісно-трекової. І все це в одному авто, не потрібно купувати кілька різних!

VZ добре везе!

Хоча є змога придбати економічну дизельну версію, більшість українців обирає VZ. Іспанською VZ розшифровується як Veloz, тобто “швидкий”. У ній мотористи VW AG дволітровий турбодвигун “розігнали” до 333 к.с. (було 310), при крутному моменті 420 Нм (раніше – 400). Певна річ, таку потужність та момент має контролювати постійний повний привід, система розподілу моменту та активний задній диференціал.

Розгін до сотні — 4,8 секунди, а до 80 км/год й взагалі – 3,3! На обгонах еластичність теж непогана – з 80 до 120 кілометрів за 8,5 секунд. Але ці цифри – не зовсім про прямолінійне прискорення.

CUPRA з не меншим азартом проходить повороти. Вона вгризається у траєкторію. І водночас — контрольована. Тож водій не боїться. Він посміхається, тому що впевнений у машині, як у собі. Не в останню чергу – завдяки гальмам Akebono з 37-сантиметровими дисками, що зупиняють машину, немов вкопану.

До речі CUPRA сколихне автоіндустрію радикальним стилем своїх моделей

Що не так?

Звичайно, є і недоліки. Наприклад, шумоізоляція могла б бути трохи кращою – між 100 і 140 км/год чути шини. Але після 140… здається, ти просто перестаєш звертати увагу. Можливо, це вже мозок говорить: "Досить думати — насолоджуйся".

А ще – пасажир жалівся на те, що йому потрібно вручну налаштовувати сидіння – електроприводу немає. Хоча він знає, хто в цьому авто головний – у водія є всі електрорегулювання.

Щодо апетиту, то він залежить від дієти. При рівномірному русі трасою, без особливих прискорень, борткомп’ютер показав 8,5 л на сотню. А вже якщо захотілось притопити, почути звук відстрілу передач, то вдвічі більші показники не викликають питань – за задоволення завжди треба платити. Причому краще заливати сюди 98-й чи навіть “сотий". Тоді всі будуть задоволені – і водій, і машина.

Відсутність проєкції на лобове — трохи дивно, враховуючи цінник. Адже він тут на версію VZ починається від 42 300 євро. Немало, причому деяке обладнання тут в якості опції – наприклад, за той же колір матовий металік просять 2156 євро, а за панорамний дах – ще 1113 євро.

Звичайно, можна взяти дизельний Formentor за 33 194 євро, і виглядати він буде майже так само. От тільки задоволення від керування буде дещо іншим…

Сформувати власний CUPRA Formentor за допомогою конфігуратора

Вердикт

CUPRA Formentor — це не компроміс. Це не ще одна "європейська альтернатива". Це абсолютно самостійний гравець. І якщо ви шукаєте машину, яка щоранку буде викликати бажання застрибнути за кермо — вона перед вами.

Фото – Едуард Первак