В Україні презентували CUPRA Terramar

В київському автосалоні CUPRA 4 квітня 2025 року відбулась презентація нової моделі Terramar. Це середньорозмірний кросовер з габаритами (ДВШ) 4519/1584/1863 мм та колісною базою 2 681 мм.

Для CUPRA Terramar в Україні доступна лінійка бензинових двигунів TSI, що працюють в парі з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG. Дві топові версії оснащені системою повного приводу 4Drive.

До речі CUPRA тестує брата VW ID.2

TSI (бензинові двигуни):

2.0 TSI 204 к.с. (150 кВт) 4Drive (від 1 819 339 грн)

2.0 TSI 265 к.с. (195 кВт) 4Drive (від 1 972 204 грн)

1.4 TSI 150 к.с. (110 кВт) з переднім приводом (очікується)

Для нашого ринку наразі доступно дві версії: MID та VZ. Топова CUPRA Formentor у комплектації VZ (Veloz – швидкий, іспанською) потужністю 265 к.с. розганяється до сотні за 5,9 сек.



Всередині CUPRA Terramar – концепція “водій у центрі уваги”, цифрова панель Digital Cockpit, спортивне кермо та сидіння. Також увагу привертають мультимедійна система з 12,9-дюймовим дисплеєм і проєкційний Head-up Display.

Окрім того, в Україні представлені оновлені CUPRA Formentor та CUPRA Leon.