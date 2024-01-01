В Украине презентовали CUPRA Terramar

В киевском автосалоне CUPRA 4 апреля 2025 года состоялась презентация новой модели Terramar. Это среднеразмерный кроссовер с габаритами (ДВШ) 4519/1584/1863 мм и колесной базой 2 681 мм.

Для CUPRA Terramar в Украине доступна линейка бензиновых двигателей TSI, работающих в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Две топовые версии оснащены системой полного привода 4Drive.

Кстати CUPRA тестирует брата VW ID.2

TSI (бензиновые двигатели):

2.0 TSI 204 л.с. (150 кВт) 4Drive (от 1 819 339 грн)

2.0 TSI 265 л.с. (195 кВт) 4Drive (от 1 972 204 грн)

1.4 TSI 150 л.с. (110 кВт) с передним приводом (ожидается)

Для нашего рынка пока доступно две версии: MID и VZ. Топовая CUPRA Formentor в комплектации VZ (Veloz – быстрый, испанском) мощностью 265 л.с. разгоняется до сотни за 5,9 сек.



Внутри CUPRA Terramar – концепция “водитель в центре внимания”, цифровая панель Digital Cockpit, спортивный руль и сиденья. Также внимание привлекают мультимедийная система с 12,9-дюймовым дисплеем и проекционный Head-up Display.

Кроме того, в Украине представлены обновленные CUPRA Formentor и CUPRA Leon.