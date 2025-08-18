Volkswagen створив підписку на додаткову потужність моторів для електромобілів: яка ціна

Як пише видання Auto Express, компанія Volkswagen, схоже, підгледіла подібне рішення у BMW, котра хотіла запропонувати платний підігрів сидінь, але зіткнулась з обуренням клієнтів, та Mercedes-Benz, та Mercedes-Benz й Polestar, що вже пропонують опцію збільшення потужності у своїх моделей.

Цікаво, що Volkswagen стверджує, що хоча вибір покращення продуктивності збільшує чисту потужність на 27 кінських сил, а максимальний крутний момент — з 265 Нм до 310 Нм, це не впливає на запас ходу. Клієнтам доступні три види підписок: безкоштовний пробний період на місяць з подальшим платним подовженням, річну підписку, або можливість придбати її на весь термін служби автомобіля.

Ці витрати становлять: 16,50 фунтів стерлінгів на місяць, 165 фунтів стерлінгів на рік або 649 фунтів стерлінгів за вічну підписку, що за сьогоднішнім обмінним курсом становить $22,36, $211,41 долара та 879 доларів відповідно. Для наочності, початкова вартість ID.3 Pro в Британії становить близько 50 000 доларів.

У своїй заяві компанія зазначила, що “прагнення запропонувати клієнтам більшу потужність не є чимось новим – історично багато бензинових та дизельних автомобілів пропонувалися з двигунами однакового розміру, але з можливістю вибору потужнішого. Традиційно вони займають вищі позиції в модельному ряді, мають кращі характеристики та вищу ціну”.

Крім того, наразі невідомо, що станеться, якщо власники самостійно “зламає” програмне забезпечення, щоб безкоштовно розблокувати додаткову потужність. Цілком ймовірно, це призведе до втрати гарантії, або, можливо, до судового позову з боку Volkswagen. Наразі офіційної відповіді від німецького автовиробника все ще немає.