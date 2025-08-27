Старого "Гольфа" разбили в современном краш-тесте: каков результат

Как пишет Motor1, цель экспертов заключалась в том, чтобы продемонстрировать, насколько далеко продвинулась безопасность автомобилей. Старый Volkswagen Golf второго поколения 1989 года производства сравнили с его современным преемником – экземпляром восьмого поколения 2024 года выпуска.

Читайте также: Новый кроссовер Huawei превзошел Xiaomi, ведь стал самым безопасным китайским авто

Отмечается, что для этого необычного теста Dekra нашла 36-летний хэтчбек в отличном техническом состоянии. В своем центре краш-тестов в Ноймюнстере компания разбила его о барьер на скорости около 60 км/ч, имитируя процедуру лобового краш-теста, которую Euro NCAP использовала до 2020 года.

Барьер был оснащен деформационным элементом для имитации поглощения энергии встречного транспортного средства. В этих условиях испытание воспроизвело лобовое столкновение между двумя одинаковыми автомобилями, двигавшимися со скоростью 50-55 км/ч. Результат оказался впечатляющим.

Также интересно: Тест-драйв CUPRA Formentor VZ: генератор адреналина

“В Golf II пассажиры имели мало шансов выжить в этом лобовом столкновении из-за разрушения салона, глубокое проникновение компонентов автомобиля в салон, замедление и удар о руль”, – описал повреждения эксперт Dekra. В то же время в современном Golf VIII, протестированного при тех же условиях, все пассажиры выжили бы и получили лишь несущественные травмы.

Dekra не остановилась на аварии, поскольку эксперты также проверили маневренность и динамику обоих авто. Испытания на торможение показали, что автомобилю восьмого поколения нужно было примерно на 30% меньше дистанции для полной остановки.

Читайте также: Краш-тест Li Auto i8 с “летающим” грузовиком вызвал возмущение в сети: видео

Устойчивость в повороте также проверили, причем современный VW безопасно преодолел его со скоростью 75 км/ч по сравнению с лишь 65 км/ч у предшественника. Стандартные светодиодные фары текущего Golf оказались существенно лучше галогенных ламп его предка. Так же светодиодные задние фонари являются более заметными для других участников движения, что также повышает его безопасность.