Новый кроссовер Huawei превзошел Xiaomi, ведь стал самым безопасным китайским авто

Как пишет CarNewsChina, кроссовер набрал 93,7% из 100 возможных, тогда как седан от Xiaomi получил лишь 93,5%. Aito M8 был впервые запущен в Китае с силовой установкой EREV в апреле 2025 года. Он быстро стал хитом продаж с совокупными поставками в 56 748 единиц. Это большой SUV по цене от 359 800 до 449 800 юаней (50 140 – 62 680 долларов).

Тест на безопасность и краш-тесты C-NCAP организован Китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC). C-NCAP включает тесты для пассажиров транспортных средств, уязвимых участников дорожного движения и функций помощи в безопасности. Модели в этих тестах оцениваются по шкале от 0 до 100%, а затем эти проценты превращаются в звезды, чтобы сделать результат более понятным. Для теста C-NCAP выбрала базовую версию Aito M8 EREV в исполнении с шестью местами.

Эта версия оснащена аккумуляторной батареей LFP емкостью 37 кВт-ч от CATL и датчиком LiDAR на крыше. Ее розничная цена в Китае составляет 369 900 юаней (51 530 долларов). Автомобили для теста были анонимно приобретены у случайного дилера за средства агентства.

В результате Aito M8 получил наивысший балл в категории Активная безопасность, поскольку его показатели на 10% выше средних результатов автомобилей, оцененных экспертами C-NCAP. Кроссовер хорошо показал себя в реальных столкновениях, набрав 83,3 балла из 88.

Краш-тесты C-NCAP включают фронтальное столкновение с барьером на всю ширину, фронтальное столкновение с подвижным деформируемым барьером, перекрывающимся на 50%, боковой удар с деформируемым подвижным барьером и столкновение с боковой стойкой. Aito M8 – это полноразмерный внедорожник с габаритами 5190/1999/1795 мм. Его колесная база составляет 3105 мм.

Салон модели имеет два варианта компоновки сидений. Первый предлагает два ряда с пятью местами. Второй вариант – это шестиместный автомобиль с тремя рядами. Автомобиль имеет два двигателя с пиковой мощностью 392 кВт (526 л.с.), а также 1,5-литровый турбодвигатель, батарею LFP, или NMC емкостью 37 кВт-ч или 53,4 кВт-ч. Запас хода по CLTC составляет 201 и 310 км соответственно. Смешанный запас хода – 1405 или 1526 км соответственно.