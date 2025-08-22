Новий кросовер Huawei перевершив Xiaomi, адже став найбезпечнішим китайським авто

Як пише CarNewsChina, кросовер набрав 93,7% зі 100 можливих, тоді як седан від Xiaomi здобув лише 93,5%. Aito M8 був вперше запущений у Китаї з силовою установкою EREV у квітні 2025 року. Він швидко став хітом продажів із сукупними поставками в 56 748 одиниць. Це великий SUV за ціною від 359 800 до 449 800 юанів (50 140 – 62 680 доларів).

Тест на безпеку та краш-тести C-NCAP організовано Китайським центром автомобільних технологій та досліджень (CATARC). C-NCAP включає тести для пасажирів транспортних засобів, вразливих учасників дорожнього руху та функцій допомоги в безпеці. Моделі в цих тестах оцінюються за шкалою від 0 до 100%, а потім ці відсотки перетворюються на зірки, щоб зробити результат більш зрозумілим. Для тесту C-NCAP обрала базову версію Aito M8 EREV у виконанні із шістьма місцями.

Ця версія оснащена акумуляторною батареєю LFP ємністю 37 кВт-год від CATL та датчиком LiDAR на даху. Її роздрібна ціна в Китаї становить 369 900 юанів (51 530 доларів). Автомобілі для тесту були анонімно придбані у випадкового дилера за кошти агентства.

В результаті Aito M8 отримав найвищий бал у категорії Активна безпека, оскільки його показники на 10% вищі за середні результати автомобілів, оцінених експертами C-NCAP. Кросовер добре показав себе в реальних зіткненнях, набравши 83,3 бала з 88.

Краш-тести C-NCAP включають фронтальне зіткнення з бар'єром на всю ширину, фронтальне зіткнення з рухомим деформованим бар'єром, що перекривається на 50%, бічний удар з деформованим рухомим бар'єром та зіткнення з бічною стійкою. Aito M8 – це повнорозмірний позашляховик з габаритами 5190/1999/1795 мм. Його колісна база становить 3105 мм.

Салон моделі має два варіанти компонування сидінь. Перший пропонує два ряди з п'ятьма місцями. Другий варіант – це шестимісний автомобіль з трьома рядами. Автівка має два двигуни з піковою потужністю 392 кВт (526 к.с.), а також 1,5-літровий турбодвигун, батарею LFP, або NMC ємністю 37 кВт-год або 53,4 кВт-год. Запас ходу за CLTC становить 201 та 310 км відповідно. Змішаний запас ходу – 1405 або 1526 км відповідно.