Краш-тест Li Auto i8 з “літаючою” вантажівкою викликав обурення в мережі: відео

Як зазначає Carscoops, на кадрах видно пряме зіткнення між Li Auto та вантажівкою Chenglong. Електричний позашляховик вагою від 2580 до 2610 кг врізався у вантажівку на швидкості 60 км/год. Вантажівка, яка має значно більшу масу — 8 тонн, на момент зіткнення рухалася зі швидкістю 40 км/год.

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Попри дисбаланс у вазі та розмірах, цілісність Li Auto i8 добре збереглася, адже передня частина кросовера поглинула удар. Стійки залишилися цілими без видимої деформації, а двері автоматично відімкнулися, що дозволило випробувачам легко дістатися до салону. Крім того, спрацювали всі дев'ять подушок безпеки, а також активувалася система екстреного виклику.

Акумуляторна батарея під підлогою не зазнала ушкоджень. Однак, більшість глядачів насторожили пошкодження вантажівки. Внаслідок удару її кабіна різко нахилилася вперед, майже відірвавшись від шасі, а всі колеса на мить відірвались від землі. Такий результат насторожив іншого китайського автовиробника - Dongfeng Liuzhou Motor, що володіє брендом Chenglong.

1 серпня компанія публікувала публічну заяву, в якій висловила стурбованість щодо випробувань Li Auto. Згідно з повідомленням QQ News, Dongfeng Liuzhou Motor звинуватила Li Auto у “серйозному порушенні”, стверджуючи, що відео зобразило оманливу картину та не відображає реальних умов. Внутрішній аналіз, за їхніми словами, показав, що тестова ситуація суттєво відрізняється від того, що зазвичай відбувається на дорозі.

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Водночас Li Auto відповіла 3 серпня через офіційний пост у Weibo, заявивши, що краш-тест проводив Китайський науково-дослідний інститут автомобільної інженерії й додавши, що відео “не мало на меті оцінити якість продукції будь-якого іншого бренду, і результати тестів не слід інтерпретувати як показник якості продукції інших брендів”.

Натомість вони заявили, що вантажівка, яку використовували в тесті, була придбана на ринку вживаних автомобілів і слугувала лише “мобільним бар'єром”. Компанія зазначила: “Процес тестування ненавмисно призвів до того, що бренд Dongfeng Chenglong опинився втягнутим у публічну полеміку”.

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Надалі Li Auto додала: “Як еталонний бренд у китайській вантажній галузі, якість та безпека Dongfeng Chenglong завжди мали довіру серед водіїв вантажівок. З цією метою ми хотіли б уточнити, що між Li Auto та Dongfeng Liuzhou Motor немає прямої конкуренції”. Китайський науково-дослідний інститут автомобільної інженерії підтвердив заяви Li Auto в окремій заяві, додавши, що тест не включає оцінку показників безпеки вантажів, і що головним критерієм, під час її вибору, була споряджена маса.