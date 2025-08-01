В Китаї з’явився новий сімейний електромобіль, кращий за Tesla

Як пише Carscoops, Li Auto позиціонує новий i8 як кросовер. Він має вартість від 321 800 юанів, або трохи менше ніж 45 000 доларів. Візуально Li Auto i8 виглядає частково як позашляховик, частково як мінівен. Це пояснюється тим, що він поєднує в собі елементи дизайну та форми існуючого позашляховика L9, а також Mega, флагманського мінівена Li Auto.

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Базові версії мають NMC-батареї ємністю 90,1 кВт-год, що живить пару електродвигунів потужністю 536 к.с. та крутним моментом в 660 Нм. Компанія каже, що запас ходу на одному заряді становить 670 км за циклом CLTC. Також модель доступна з більшим акумулятором.

Його ємність становить 97,8 кВт-год, що збільшує запас ходу до 720 кілометрів. Ця версія також пропонує надзвичайно швидкісну зарядку, яка дозволяє збільшити запас ходу до 500 км лише за 10 хвилин. Вражаючому запасу ходу сприяє коефіцієнт опору повітря всього 0,218, що нижче навіть за 0,220 у Tesla Model Y. Li Auto стверджує, що i8 потрібно лише 4,5 секунди, щоб розігнатися до 100 км/год.

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В салоні автівка має шестимісну компоновку та два величезні 15,7-дюймові дисплеї. Інші зручні функції включають охолоджувані бездротові зарядні пристрої та пневматичну підвіску Li Auto Magic Carpet з чотирма режимами регулювання висоти дорожнього просвіту. Система допомоги водінню Li AD Pro цієї марки входить до стандартної комплектації, тоді як моделі вищого класу отримують систему Li AD Max. Обидві системи включають LiDAR.