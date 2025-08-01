В Китае появился новый семейный электромобиль, лучше Tesla

Как пишет Carscoops, Li Auto позиционирует новый i8 как кроссовер. Он имеет стоимость от 321 800 юаней, или чуть меньше чем 45 000 долларов. Визуально Li Auto i8 выглядит частично как внедорожник, частично как минивэн. Это объясняется тем, что он сочетает в себе элементы дизайна и формы существующего внедорожника L9, а также Mega, флагманского минивэна Li Auto.

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Базовые версии имеют NMC-батареи емкостью 90,1 кВт-ч, что питает пару электродвигателей мощностью 536 л.с. и крутящим моментом в 660 Нм. Компания говорит, что запас хода на одном заряде составляет 670 км по циклу CLTC. Также модель доступна с большим аккумулятором.

Его емкость составляет 97,8 кВт-ч, что увеличивает запас хода до 720 километров. Эта версия также предлагает чрезвычайно скоростную зарядку, которая позволяет увеличить запас хода до 500 км всего за 10 минут. Впечатляющему запасу хода способствует коэффициент сопротивления воздуха всего 0,218, что ниже даже 0,220 в Tesla Model Y. Li Auto утверждает, что i8 нужно лишь 4,5 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

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В салоне автомобиль имеет шестиместную компоновку и два огромных 15,7-дюймовых дисплея. Другие удобные функции включают охлаждаемые беспроводные зарядные устройства и пневматическую подвеску Li Auto Magic Carpet с четырьмя режимами регулировки высоты дорожного просвета. Система помощи вождению Li AD Pro этой марки входит в стандартную комплектацию, тогда как модели высшего класса получают систему Li AD Max. Обе системы включают LiDAR.