Tesla Model Y в Китае получит "бюджетное" исполнение

Как отмечает CarNewsChina, первые изображения прототипа были опубликованы автомобильным блогером “Garage 42”. На них запечатлена, вероятно, новая базовая версия Model Y. Во время конференции Tesla за второй квартал генеральный директор Илон Маск уточнил, что доступная Tesla не является абсолютно новой моделью, а скорее упрощенной версией Model Y.

Читайте также: Tesla решила конкурировать с McDonald`s и открыла закусочную в США

По данным китайского автомобильного издания Yiche, новый вариант уже производится и ожидается, что он выйдет на рынок Китая в четвертом квартале 2025 года. Дизайн интерьера демонстрирует изменения, направленные на снижение затрат. Панорамная стеклянная крыша и задние экраны убрали.

Зону переднего центрального подлокотника было переработано со сквозным расположением элементов, что создало более просторный и практичный салон. Несмотря на эти упрощения, подрулевые переключатели были сохранены, и автомобиль, вероятно, продолжит использовать систему выбора передач на основе экрана.

Также интересно: Новая Tesla Model 3+ может стать бестселлером бренда

Также заметно, что в передней панели исчезла фирменная световая полоса, а фары перенесли выше, подобно Model 3. Также ожидается, что подобный стиль будет продублирован в задней части.