Tesla Model Y в Китаї отримає “бюджетне” виконання

Як зазначає CarNewsChina, перші зображення прототипу були опубліковані автомобільним блогером “Garage 42”. На них зафіксована, вірогідно, нова базова версія Model Y. Під час конференції Tesla за другий квартал генеральний директор Ілон Маск уточнив, що доступна Tesla не є абсолютно новою моделлю, а радше спрощеною версією Model Y.

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За даними китайського автомобільного видання Yiche, новий варіант вже виробляється і очікується, що він вийде на ринок Китаю у четвертому кварталі 2025 року. Дизайн інтер'єру демонструє зміни, спрямовані на зниження витрат. Панорамний скляний дах та задні екрани прибрали.

Зону переднього центрального підлокітника було перероблено з наскрізним розташуванням елементів, що створило більш просторий та практичний салон. Попри ці спрощення, підрульові перемикачі були збережені, і автомобіль, ймовірно, продовжить використовувати систему вибору передач на основі екрана.

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Також помітно, що в передній панелі зникла фірмова світлова смуга, а фари перенесли вище, подібно до Model 3. Також очікується, що подібний стиль буде продубльовано в задній частині.