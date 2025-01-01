Tesla Model Y отримала подовжену версію

Як зазначає Carscoops, перші фотографії новинки з’явились в мережі завдяки Міністерству промисловості та інформаційних технологій Китаю. Згідно з документами, новинка має подовжену колісну базу, шість, а не сім сидінь, та набагато вищий кузов.

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Це означає, що автомобіль доступний з капітанськими кріслами другого ряду сидінь, а її довжина на 186 мм більше, ніж у звичайної Model Y. Вона також на 44 мм вища, а колісна база зросла на 150 мм до 3040 міліметрів.

Окрім збільшених габаритів, нова Model YL отримує унікальні колеса, оновлений спойлер, нові сидіння та, схоже, буде доступна з новим золотим кольором фарби. Крім того, новинка стала дещо потужнішою. П’ятимісна Model Y має 331 кВт (443 к.с.), тоді як нова Model YL має потужність в 340 кВт (455 к.с.).

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Очікується, що трирядний кросовер також з’явиться в США. Електронний лист, який Tesla надіслала власникам у США в червні, був не єдиним натяком на запуск подовженої Model Y у Північній Америці. Витоки інформації з внутрішнього коду вказують на те, що це буде глобальна модель, проте, версія для Америки може мати семимісну компоновку.