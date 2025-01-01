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Tesla Model Y отримала подовжену версію

В Китаї дебютувала нова Model YL, що має довшу колісну базу, вищий профіль та трирядну компоновку на шість окремих сидінь. Потужність електрокросовера також збільшили до 455 кінських сил.
Tesla представила нову Model Y з довгою колісною базою в Китаї: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Tesla Mdoel YL

Данило Северенчук
logo17 липня, 13:40
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Як зазначає Carscoops, перші фотографії новинки з’явились в мережі завдяки Міністерству промисловості та інформаційних технологій Китаю. Згідно з документами, новинка має подовжену колісну базу, шість, а не сім сидінь, та набагато вищий кузов.

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Це означає, що автомобіль доступний з капітанськими кріслами другого ряду сидінь, а її довжина на 186 мм більше, ніж у звичайної Model Y. Вона також на 44 мм вища, а колісна база зросла на 150 мм до 3040 міліметрів.

Окрім збільшених габаритів, нова Model YL отримує унікальні колеса, оновлений спойлер, нові сидіння та, схоже, буде доступна з новим золотим кольором фарби. Крім того, новинка стала дещо потужнішою. П’ятимісна Model Y має 331 кВт (443 к.с.), тоді як нова Model YL має потужність в 340 кВт (455 к.с.).

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Очікується, що трирядний кросовер також з’явиться в США. Електронний лист, який Tesla надіслала власникам у США в червні, був не єдиним натяком на запуск подовженої Model Y у Північній Америці. Витоки інформації з внутрішнього коду вказують на те, що це буде глобальна модель, проте, версія для Америки може мати семимісну компоновку.

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