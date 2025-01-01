Xpeng представила конкурента Tesla Model Y з запасом ходу в 700 км й вартістю на $10 000 менше

Як пише Carscoops, ціна нового Xpeng G7 в Китаї починається від 195 800 юанів (близько 27 325 доларів). Це на 67 700 юанів (9 448 доларів США) дешевше, ніж коштує Tesla Model Y. Кросовер має типову мову дизайну бренду з передньою частиною “X Face” від Xpeng, що має світлову панель на всю ширину кузова.

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Профіль має вигнуті лінії кузова та вбудовані дверні ручки. До них додаються безрамкові бічні дзеркала й 18- або 20-дюймові колеса. Двері багажника мають електропривід й світлову панель, що горить блакитним кольором, коли автомобіль керується автономно.

Що стосується розмірів, модель має довжину 4892 мм, ширину 1925 мм і висоту 1655 мм, а колісна база становить 2890 мм. Для порівняння, G7 на 4 дюйми (102 мм) довший за Model Y, попри таку ж колісну базу. Салон виконано в стилі мінімалізму. Головним об’єктом, що привертатиме увагу водія є центральний 15,6-дюймовий дисплей.

Також G7 має двоспициве кермо, передні сидіння з електрорегулюванням, підігрівом, вентиляцією та функціями масажу вже в базовій версії. Перелік оснащення також включає плаваючу центральну консоль з двома бездротовими зарядними пристроями для смартфонів потужністю 50 Вт, дерев'яні підлокітники, масивний панорамний скляний дах та аудіосистему з 20 динаміками.

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Доповнюють оздоблення стеля з мікрофіброю, система контурного підсвічування з 256 кольорами та 39 відділень для зберігання речей, включаючи мийний багажник та бардачок із паролем. Щодо зберігання речей, то G7 має багажник від 819 до 2277 літрів. Пасажири заднього ряду можуть користуватись підігрівом, вентиляцією та масажем сидінь, а також 8-дюймовий дисплей та відкидним центральним підлокітником з двома підсклянниками й бездротовим зарядним пристроєм для смартфона.

Xpeng G7 доступний у трьох комплектаціях: 602 Long Battery Life Max, 702 Ultra-Long Battery Life Max та 702 Ultra. Цифри у назвах стосуються показника запасу ходу. Незалежно від обраної комплектації, всі версії оснащені заднім двигуном потужністю 218 кВт (296 к.с.) та 450 Нм крутного моменту.

Він дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год за 6,5 або 6,6 секунди, залежно від конфігурації. Батарея авто здатна заряджатись постійним струмом потужністю 451 кВт, чого достатньо, аби відновити запас ходу в 436 км всього за 10 хвилин, або з 10% до 80% всього за 12 хвилин.

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Компанія Xpeng стверджує, що новий G7 – це “перший у світі автомобіль зі штучним інтелектом та обчислювальною потужністю 3-го рівня”. Кросовер має радарні та ультразвукові датчики, а також асортимент камер та до трьох чіпів штучного інтелекту Turing. Усі вони забезпечують роботи опцій безпеки та автопілоту.

Окрім технології напівавтономного водіння, є низка знайомих допоміжних систем, включаючи адаптивний круїз-контроль, центрування смуги руху, попередження про сліпі зони, попередження про перехресний рух позаду та розпізнавання дорожніх знаків.

Модель також примітна наявністю автоматичної системи екстреного гальмування, яка працює на швидкостях до 130 км/год. Xpeng також згадала про чудовий режим перегляду фільмів з доповненою реальністю. Автомобіль може проєктувати відео, коли він припаркований, ефективно відтворюючи відчуття автокінотеатру.