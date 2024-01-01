Китайська Xpeng створила найефективніший електромобіль у світі

Зображення нової моделі з’явились в мережі після розкриття звіту автовиробника для Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю. До того ж виконавчий директор Xpeng з’явився на прототипі P7+ на великій конференції в Ханчжоу нещодавно цього місяця.

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Відомо, що P7+ стане заміною попереднього P7i й буде його збільшеною версією. Довжина моделі становитиме 5056 мм, тоді як колісна база – 3000 міліметрів. На фото помітно, що машина має низький профіль, пару невеликих повітрозабірників, окремі фари та окремі світлодіодні денні ходові вогні, з’єднані світловою смугою.

Технічні характеристики досі не підтверджені, хоча, за чутками, модель матиме два варіанти потужності на 241 та 308 «коней». Очікується, що літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 76,3 кВт-год забезпечить до 685 км запасу ходу відповідно.

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Окрім цього, новинка отримає нову систему автономного водіння Eagle Eye Xpeng, яка працює на основі використання штучного інтелекту та камер. Очікується, що новий Xpeng P7+ дебютує вже в жовтні.