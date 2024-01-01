Китайская Xpeng создала самый эффективный электромобиль в мире

Изображения новой модели появились в сети после раскрытия отчета автопроизводителя для Министерства промышленности и информационных технологий Китая. К тому же исполнительный директор Xpeng появился на прототипе P7+ на большой конференции в Ханчжоу недавно в этом месяце.

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Известно, что P7+ станет заменой предыдущего P7i и будет его увеличенной версией. Длина модели составит 5056 мм, тогда как колесная база – 3000 миллиметров. На фото заметно, что машина имеет низкий профиль, пару небольших воздухозаборников, отдельные фары и отдельные светодиодные дневные ходовые огни, соединенные световой полосой.

Технические характеристики до сих пор не подтверждены, хотя, по слухам, модель будет иметь два варианта мощности на 241 и 308 "лошадей". Ожидается, что литий-железо-фосфатная батарея емкостью 76,3 кВт-ч обеспечит до 685 км запаса хода соответственно.

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Кроме этого, новинка получит новую систему автономного вождения Eagle Eye Xpeng, которая работает на основе использования искусственного интеллекта и камер. Ожидается, что новый Xpeng P7+ дебютирует уже в октябре.