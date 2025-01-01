Tesla Model Y получила удлиненную версию

Как отмечает Carscoops, первые фотографии новинки появились в сети благодаря Министерству промышленности и информационных технологий Китая. Согласно документам, новинка имеет удлиненную колесную базу, шесть, а не семь сидений, и гораздо более высокий кузов.

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Это означает, что автомобиль доступен с капитанскими креслами второго ряда сидений, а ее длина на 186 мм больше, чем у обычной Model Y. Она также на 44 мм выше, а колесная база выросла на 150 мм до 3040 миллиметров.

Кроме увеличенных габаритов, новая Model YL получает уникальные колеса, обновленный спойлер, новые сиденья и, похоже, будет доступна с новым золотым цветом краски. Кроме того, новинка стала несколько мощнее. Пятиместная Model Y имеет 331 кВт (443 л.с.), тогда как новая Model YL имеет мощность в 340 кВт (455 л.с.).

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Ожидается, что трехрядный кроссовер также появится в США. Электронное письмо, которое Tesla прислала владельцам в США в июне, было не единственным намеком на запуск удлиненной Model Y в Северной Америке. Утечки информации из внутреннего кода указывают на то, что это будет глобальная модель, однако, версия для Америки может иметь семиместную компоновку.